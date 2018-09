Klopp advierte al PSG de que aún no ha jugado con un equipo como el Liverpool

Londres.



El entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp advirtió al París Saint Germain, horas antes del inicio de la Liga de Campeones que les medirá en Anfield, que, aunque son "buenos", aún no se han enfrentado a un equipo como ellos.



"Sois buenos, pero aún no habéis jugado con ningún equipo como nosotros", sentenció el técnico alemán.



"No puedo preparar a los míos para enfrentarse al París Saint Germain enseñándoles sus fortalezas, pero, por otra parte, es difícil prepararse porque nunca han jugado contra nosotros. Será un partido diferente a lo que se han encontrado a lo largo de esta temporada, es la verdad", prosiguió.



Liverpool y PSG se enfrentan este martes (19:00 GMT) en Anfield en el primer partido del Grupo C de la Champions.



"Son muy buenos, realmente buenos. Kylian Mbappé, menuda Copa del Mundo jugó y Neymar todo el mundo sabe acerca de su calidad. Di Maria puede que no tuviera su mejor época en el Manchester United, pero el resto de su carrera ha sido increíble", destacó Klopp, que llega al duelo contra el PSG líder de la Premier League y tras batir al Tottenham Hotspur en Wembley.



El germano también rechazó la idea de cambiar un jugador de su equipo por alguno de la escuadra francesa y afirmó que está encantado con ellos y que no cambiaría nada.



Además, Klopp no tuvo problema en recordar la final perdida de la pasada Champions ante el Real Madrid y avisó de que no queda ningún tipo de "daño" en el equipo y que sus jugadores se encuentran en un momento diferente al que llegaron en su momento.