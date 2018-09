El Marathón a punto de perder a su joya Cristian Cálix

San Pedro Sula, Honduras

El Marathón, vigente campeón del fútbol hondureño, está a un paso de perder para el próximo torneo a una de sus joyas, el talentoso mediocampista Cristian Cálix.

El destacado volante de 19 años de edad termina su contrato contractual con los verdes en diciembre del presente año, por lo que su representante no ha podido llegar a un acuerdo con el conjunto sampedrano y este lunes el presidente Orinson Amaya explotó al señalar las condiciones que le están exigiendo al equipo para poder retener al futbolista.

"Me reuní con el representante y no se me hace justo la diferencia de porcentaje que quiere, nunca se ha visto una cantidad de esa manera, estamos haciendo una inversión bastante grande, no me parecen las condiciones que están pidiendo", comenzó diciendo el máximo jerarca de los verdolagas en declaraciones al programa Panorama Deportivo de Radio Internacional.

Y añadió: "Todos sabemos como estamos los clubes, pasamos por momentos complicado. Hemos hablado y no me parece que están en la realidad con la cantidad y condiciones que están pidiendo, nosotros seguimos negociando pero honestamente no consideramos que es buena la cláusula del muchacho".

VER: ASÍ ESTÁ LA TABLA DE POSICIONES EN HONDURAS

Cálix llegó a las reservas del Marathón a los 13 años de edad, siendo su debut en el 2017 a los 18 años de edad por lo que debido a sus actuaciones se ganó el cariño de los aficionados del cuadro sampedrano.

El joven inclusive ya viajó a España en donde estuvo por varios días realizando una prueba con el Espanyol de Barcelona pero al final no se pudo quedr.

"Nos proponen un contrato de dos años, vamos a invertir para prepararlo. Estamos claro que podemos negociar su salario, pero esto es fútbol y hay que prepararlo bien, el negocio es que se quede jugando en el extranjero", indicó Amaya.

"Se irá cuando él lo decida y no es así, no me parece justa y ningún equipo de Honduras está dispuesto a ofrecerle esa cantidad".