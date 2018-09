Gareth Bale causa revuelo al hablar sobre la salida de Cristiano Ronaldo y Zidane

Madrid, España

El delantero galés Gareth Bale rompió el silencio y causó revuelo al hablar sobre la sonada salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid a la Juventus y además sobre la renuncia de Zinedine Zidane del banquillo del club merengue para la presente campaña.

En una entrevista exclusiva al ‘Daily Mail’ de Inglaterra, no amagó y dejó un dardo al dar su opinión sobre el adiós de CR7 del conjunto merengue.

“Obviamente es un poco diferente al haberse ido un futbolista tan grande. Es tal vez un poco más relajado, sí. Supongo que somos más equipo, trabajamos más como una unidad en lugar de para un jugador”, dijo el galés señalando de esta manera que hoy sus compañeros son más unidos.

Y añadió: "Aún tenemos margen de mejora. Un nuevo comienzo y un nuevo reto, estamos preparados para ello", insistió el galés, llamado a tomar el testigo de Ronaldo en cuanto a protagonismo ofensivo del equipo".

Por otro lado, el futbolista de 29 años arremetió contra Zinedine Zidane por dejarlo en la banca de suplentes en la final de la Champions League frente al Liverpool en donde posteriormete ingresó de cambio y fue clave al anotar en el encuentro.

"Enojado. Muy enfadado, para ser sincero. Obviamente, sentí que merecía comenzar el partido. Había estado marcando en la Liga. Así que sí, supongo que fue difícil dejar de lado la ira", expresó.

Y aseguró que focalizó el enfado en el golazo que marcó cuando entró al terreno de juego.

“Podrías optar por bajar la pelota y hacer algo entonces. Pero sabes que estás en una situación en la que si te cierran tienes que intentar algo. Realmente no piensas en parecer estúpido. Si no pruebas cosas, las cosas nunca pasan. Si tienes tiempo para pensarlo, no sale. Es cuando tienes que tomar esas decisiones de reacción que normalmente tiendes a obtener los mejores resultados”.