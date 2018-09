Romell Quioto ayudará al portero 'Panchi' Reyes para volver al fútbol

San Pedro Sula, Honduras.

El delantero hondureño que milita en el Houston Dynamo, Romell Quioto, se solidariza con el arquero catracho Francisco 'Panchi' Reyes, que necesita de una operación producto de una hernia en uno de los discos de la columna vertebral.

El guardameta, mundialista con la Sub-17 y Sub-20 de Honduras, no juega desde hace nueve meses debido que tiene prohibido ejercitarse y los costos del tratamiento y operación son elevados.

“Vi la noticia de 'Panchi' y es algo que no le deseo a nadie, una lesión que te aleje de las canchas y de hacer lo que más te gusta”, citó el delantero catracho al ver la información sobre el estado de salud del arquero que militó en el Olimpia, Victoria, Real Sociedad y Social Sol en la Liga Nacional.

Vi la noticia de Panchi y Es algo que no le deseo a nadie, una lesión que te aleje de las canchas y de hacer lo que más te gusta! Hermano no me sobra pero tampoco me falta gracias a Dios! Cuenta con migo ? vamos colegas ayudar, hoy por mi mañana por ti? — Romell Quioto (@RomellSamir) 15 de septiembre de 2018

Y agregó Quioto: “Hermano no me sobra (dinero), pero tampoco me falta, gracias a Dios. Cuenta conmigo, vamos colegas ayudar, hoy por mi mañana por ti”, escribió el delantero en su cuenta personal en Twitter.

A sus 28 años Francisco 'Panchi' Reyes está inhabilitado médicamente para jugar al fútbol, pero no descarta en el futuro volver a los terrenos de las acciones.