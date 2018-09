De tocar la gloria a no poder jugar: El terrible momento que vive el portero Francisco 'Panchi' Reyes

La Ceiba, Honduras.

El portero hondureño Francisco 'Panchi' Reyes está viviendo un complicado momento en su carrera que lo tiene completamente alejado del fútbol desde hace nueve meses debido a una grave lesión.

Reyes, mundialista Corea 2007 (Sub-17) y Egipto 2009 (Sub-20), además de disputar las olimpiadas de Londres 2012, fue diagnóstico en enero de este año con una hernia en uno de los discos de la columna vertebral y eso le impide volver a defender el arco.

"Desde la lesión es un poco complicado, los tratamientos acá en Honduras no son los más idóneos, no son los mejores, eso me ha afectado en la recuperación también, pero me he estado moviendo. Ya es alrededor de nueve meses. Quiero tratar de seguir mi carrera en el fútbol y al final tratar de tomar la mejor decisión para mí y mi familia", declara Reyes al canal 45 TV de La Ceiba.

El portero, que ha militado en la Liga Nacional en los equipos Olimpia, Victoria, Real Sociedad y Social Sol, tiene prohibido ejercitarse por temor a aumentar el malestar.

Francisco "Panchi" Reyes celebrando un gol que marcó con el Social Sol.

"Medicamente yo tengo prohibido hacer toda actividad deportiva, incluso caminar, trotar, nadar, nada de eso, practicamente estoy en cero, parado, sin poder hacer nada y ya un poco incómodo porque hasta en el estado físico me afecta, pero bueno he tratado de tomarla de una forma calmada, son cosas que pasan en la vida y tratando de estar más tranquilo para salir lo más pronto posible", dijo.

Al "Pachi" Reyes le ha tocado costearse la recuperación de sus propios recursos ya que en el último equipo que estuvo, el Social Sol en la Liga de Ascenso no cuentan con seguro médico.

"Como es una lesión no tan común a nivel nacional, los recursos que tenía los he estado invirtiendo en todo tipo de tratamiento, tengo que estarme costeando de mi bolsa medicamentos diarios y al final lo que va directamente a la recuperación que se podría decir para volver a las canchas me sale más caro. Estoy viendo la forma de como puedo conseguir a través de amigos, familiares, para poder salir lo más pronto posible de esta lesión".

Así está actualmente el portero hondureño.

El meta ha recibido duros golpes jugando al fútbol, primero su padre falleció a pocas horas del debut en el Mundial Sub-20 de Egipto en 2009 cuando Honduras le ganó 3-0 a Hungría y mientras jugaba en Olimpia y Victoria luchó por salvar del cáncer a su hijo y ahora está atravesando un momento difícil por la lesión.

"Lamentablemente en mi carrera han sucedido muchas cosas feas, muchos obstaculos, muchas lesiones que tal vez no se dan cuentan, pero son cosas que pasan. Como dicen, ´Dios le da las mejores batallas a sus mejores guerreros´. Lo importante es que estoy de pie con las ganas de seguir jugando. No pierdo las esperanzas, me pican los pies y por eso ni al estadio voy para que no me pegue ese rigio. Estoy agarrado de Dios y mi familia que es la que me ha apoyado".

'Panchi' Reyes ha jugado en la Liga Nacional.

Reyes tiene dos alternatiivas, una operación que no le garantiza la recuperación al cien por ciento y la otra es un tratamiento de ozonoterapia que tampoco está a su alcance económico.

"La lesión es operatoria, directamente aquí en La Ceiba vale 85 mil lempiras, una operación que no es al cien por ciento segura, es una alternativa. La otra es una inyección que vale 35 mil lempiras en San Pedro Sula, es la que tengo en planes que me puede mejorar. La terapia vale 45 mil lempiras, esos son los costos".

Francisco Reyes espera el apoyo del fútbol hondureño y su número de teléfono es el 3210-4268, para las personas que deseen colaborar económicamente con el guardameta.