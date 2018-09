Motagua: Rubilio Castillo jugaría con una máscara protectora

Tegucigalpa, Honduras.

Román Rubilio Castillo ya recibió el alta médica y comenzará una etapa de recuperación luego de sufrir una fractura en el arco cigomático del pómulo derecho. El futbolista del Motagua fue operado y estará 15 días sin hacer fútbol. No osbatnte, el médico le dio las indicaciones necesarias para que no pierda el ritmo.

"Gracias a Dios salí bien de la cirugía, ahora a pensar en la recuperación para estar pronto en la cancha, gracias a todos por estar pendiente de mi situación muchas gracias", dijo el delantero quien todavía tiene inflamado el pómulo derecho por la intervención quirúrgica.

Para Castillo esta es la segunda lesión seria que sufre con los azules, anteriormente se fracturó la pierna y se perdió la final de la copa 15. "Así es, pero esto no es como caes, sino como te levantas y vamos para delante siempre. Hay que reponernos de esta porque de peores me he levantado", comentó Castillo.

El goleador motagüense se pasará unos días en reposo esperando que los calmantes den resultados. "De momento estoy en la casa de mi suegra porque aquí pasaré la dieta hasta recuperarme por completo", dijo. "Estoy muy agradecido con toda la gente que me ha escrito y me envía buenos deseos", agregó.

Rubilio Castillo tuvo que ser trasladado en ambulancia tras salir de cambio en el partido.

Rubilio Castillo confesó que hasta de México le han mandado mensajes algunos aficionados del Correcaminos que le tienen mucho aprecio. "Gracias a todos porque se acuerdan de mí. Nos vamos a recuperar pronto para estar con el equipo, esta no será la excepción".

El fisioterapeuta del Motagua, Jorge Pacheco, reveló que "Rubilio comenzará su proceso de recuperación y el lunes trabajaremos con él la parte cardiorespiratoria. También hará algo de pesas y trote durante las dos semanas. Después de 15 días volvería a integrarse a hacer fútbol".

"Castillo haría fútbol de manera progresiva, siempre teniendo cuidado a la hora de chocar y cuando le toque cabecear" siguió diciendo el doctor.

Pacheco confirmó que el club hará las gestiones para conseguirle una máscara protectora al delantero. "Será temporal hasta que la fractura consolide y Rubilio pierda el miedo y juegue con toda normalidad".

Está confirmado que Rubilio será baja para los encuentros ante Platense por el torneo local y Tauro FC de Panamá en la Liga Concacaf. "Sí a ese primer juego de la Liga Concacaf no llega".

La recuperación del ariete catracho incluirá la magnetoterapia en la parte afectada, todos los días durante una hora. Al futbolista se le colocarán imanes para que ayude a que consolide más rápido la fractura. "Rubilio seguirá trotando para que no pierda la parte física, el cirujano dijo que a los 15 días estará haciendo fútbol", cerró Pacheco.