Alberth Elis podría ser portada del FIFA 19: "Me llena de mucho orgullo"

Houston, Estados Unidos.

El delantero hondureño Alberth Elis se encuentra que no cabe de la emoción; ya que ha sido nominado para ser la cara del videojuego de FIFA 2019 en los Estados Unidos. Aunque compite con los pesos pesados de la liga, el goleador del Houston Dynamo manifestó sentirse muy honrado por la distinción que recayó sobre su persona, el club y Hondura.

Así mismo “La Panterita” sonríe, acaricia y vive a plenitud la posibilidad de ser uno de los 4 futbolistas en la portada del popular video juego y para eso ocupa la ayuda del aficionado nacional.

“Es una nominación que tomó con mucha alegría, con el tan solo hecho de ser considerado para algo tan importante, es más que suficiente para hacerme sentir como un ganador, ya que me motiva a seguir trabajando y me confirma que estoy en un buen camino dentro de mi carrera, se de la competencia que tengo para lograr este objetivo y me ilusiona mucho", señaló emocionado el Exclusiva el ariete catracho.

La alta competencia dentro de la liga es algo a lo que Elis ya está acostumbrado, cada fin de semana debe enfrentarse a futbolistas de la talla del ídolo sueco Zlatan Ibrahimovic, al goleador más prolífico de la MLS Josef Martínez, al inglés Wayne Rooney o al mexicano Carlos Vela, entre otros.

En esta ocasión los aficionados pueden escoger con sus votos, si el hondureño se convierte en una de las 4 caras en el popular videojuego. La votación concluye el 21 de septiembre a las 3:00 hora hondureña.

https://www.mlssoccer.com/post/2018/09/10/vote-mls-fifa-19-custom-cover

“Estoy feliz, tranquilo, el solo hecho de estar allí me llena de orgullo y el ver el apoyo que he recibido en redes sociales por parte de la afición de Honduras y la de Houston me hace sentir muy satisfecho, me encantaría salir en la portada por supuesto que sí, sería un logro más en mi carrera, vamos a dar batalla y ver si se puede lograr”, indicó.

¿Qué tan bueno es jugando estos videojuegos?

Me gusta jugar durante mi tiempo libre con los compañeros de equipo, no soy un tan buen jugador, pero tampoco soy el peor, tengo mis cosas.

En redes sociales da la impresión que Romell Quioto es un crack en esto de los videojuegos, ¿Cuál es la historia de sus enfrentamientos?

Una profunda carcajada antecede su respuesta… El me gana muchas veces y en ocasiones lo sorprendo, es buen jugador, pero es que el pasa más tiempo jugando, yo creo que ni come por estar en eso, a él le encanta y le dedica más tiempo y obvio es mejor jugador que yo, pero sabe que no se puede confiar porque también le puedo ganar.

¿De los futbolistas hondureños quien es el rey del videojuego?

Me parece que Alex López es un gran jugador, durante el tiempo que estuvimos en la selección pudo verlo jugar y es el mejor, Bryan Acosta es otro que juega muy bien, me parece que en ellos están en ese orden y en tercer lugar ubicaría a Quioto, José Escalante también es un buen jugador.

¿Cuánto es lo máximo que le ha goleado Alex López o alguno de ellos?

Cuando he tenido una mala tarde me meten 3-0, después de ese marcador uno ya pierde y si te clavaron tres veces se da por perdido y jugamos otro partido.

¿De los seleccionados nacionales quiénes no gustan de estos videojuegos?

A Beckeles no le gustan los videojuegos, no le llaman la atención para nada, le podría asegurar que ese muchacho no juega ni maúles… la carcajada se hizo más sonora. A los jugadores de experiencia de la selección no les llama mucho la atención los videojuegos, el único que es apasionado de ellos es Carlo Costly, aunque aún no he jugado contra él.

¿Cuánto tiempo le dedica a esta práctica?

No es algo que haga tanto debido a los múltiples compromisos que tenemos con el club, pero cuando estamos en concentraciones con el equipo lo hacemos para relajarnos y en ocasiones mis amigos me visitan y se ha hecho una costumbre jugar un par de partidos, no disfruto jugar en online, prefiero tener a alguien junto a mí para hacerlo.

Como fiel seguidor del Real Madrid este es el equipo que utiliza cuando toma los controles, el Houston Dynamo es el segundo equipo de su preferencia, un elemento muy importante para Elis es el esquema de juego, su formación favorita es el 4-4-2, su estilo de juego se basa en un traslado rápido y eficaz del balón en busca de habilitar a los dos delanteros.

¿Si tuviera que jugar un juego de estrellas en FIFA a quienes escogería en su XI titular?

Me la jugaría con Keylor Navas, mis defensas centrales serián Sergio Ramos y Raphael Varane, por la izquierda David Alaba y por la derecha con Nelson Semedo, en la contención utilizaría a Paul Pogba, Luka Modric y Toni Kross, arriba me la jugaría con cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe y Leonel Messi, yo sería el director técnico y volvió la carcajada.

Recientemente jugó un partido contra Memo Treviño, el campeón del torneo FIFA de la MLS, ¿Cómo le fue en ese encuentro?

Algunas veces se gana y en otras se aprende, en esa ocasión no me fue como yo esperaba, pero por lo menos aprendí unos trucos para poder mejorar mi juego, ese muchacho es demasiado bueno, pero eso es lo de él, dejémoslo así mejor y cambiemos de tema.

¿Cómo hondureño que sensaciones le deja el que se junten dos de sus pasiones y la posibilidad de representar a Honduras en esto?

Me llena de mucho orgullo, pero lo más valioso de esta experiencia es sentir el cariño de mi gente, la forma en la que ellos han salido a apoyarme me hace sentirme muy honrado y querido, ya sea que quede o no entre los cuatro de la portada, lo que han hecho por mi hasta hoy es lo más valioso y les quiero dar las gracias, se siente rico saber que están conmigo.

¿Está conforme con la apariencia de Alberth Elis en el videojuego?

Se parece bastante a mí, la empresa que realiza el videojuego se reunió conmigo y me escanearon para poder recrear una imagen idéntica y creo que lo lograron, muchos de los movimientos que realizo los verán en el juego, además será muy veloz, ya que esa es una de mis cualidades, tendrá cada una de mis habilidades y debilidades. Como el videojuego no ha salido desconozco cuál será mi rating, por lo que habrá que esperar.

Sus celebraciones de gol han sido nominadas al top 5 de las mejores en la MLS, ¿Será que veremos a la pantera en FIFA 2019?

Esperemos que si este en el videojuego y disfrutarla cuando anote goles, pero la verdad no, pero si espero que sea incluida y también me gustaría que mi celebración ganara el primer lugar en la MLS.