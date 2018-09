Neymar sale enfadado tras goleada a El Salvador: "Es una payasada"

Nueva York, Estados Unidos.

El delantero brasileño Neymar lideró la noche del martes la goleada de 5-0 que la selección de Brasil le recetó a El Salvador en amistoso internacional realizado en Estados Unidos.

Tras el final del encuentro, el atacante del París Saint Germain salió enfadado con el árbitro central estadounidense Jair Marufo ya que lo amonestó en una acción en donde el ariete pidió una falta penal y el colegiado señaló que se dejó caer.

"Es una falta de respeto. No sólo conmigo sino hacia todos mis compañeros. Jugar con cartulina amarilla es complicado. Una persona que viene aquí a pitar un partido de Brasil, que es una selección grande, y hace una payasada de este tipo, no es correcto", dijo en tono molesto la máxima figura de la selección brasileña.

Y agregó: "Todo el mundo aquí sabe que fue falta, que fue dentro del área y entonces era penalti", explotó ante la prensa deportiva.

Neymar además fue consultada que le hizo al árbitro e indicó que siente que lo están persiguiendo.

"Yo no sé qué tengo que hacer para convivir con ese tipo de cosas. No sé cómo puedo quedarme de pie en ese tipo de jugadas. Creo que hay que acabar con eso, pero no depende de mí. Es por eso que no dije nada y seguí con mí fútbol".

Cabe señalar que durante toda su carrera, Neymar ha sido criticado por sus frecuentes simulaciones y exageraciones. Los comentarios contra el brasileño aumentaron en el pasado Mundial de Rusia 2018, cuando el VAR le dejó en evidencia en algunas jugadas. En el último partido de Liga, la afición del Nimes le recibió con una pancarta en la que le llamaba llorón.