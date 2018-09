El consejo de Fernando Palomo a Honduras y su opinión sobre el The Best

San Pedro Sula, Honduras.

Fernando Palomo, destacado periodista salvadoreño, charló con Diario LA PRENSA en Exclusiva con motivo de la visita del staff del programa “Fuera de Juego” de Espn en donde habló sobre varios temas de actualidad.

El destacado conunicador agradeció el cariño que le brinda la afición hondureña; además dio su punto de vista sobre la actualidad de la selección de Honduras, el Real Madrid sin Cristiano Ronaldo y su opinión sobre el premio The Best.

Visita a Honduras

Es devolver el cariño que nos dan, cada vez que nos comunicamos, notamos que la gente de Honduras ve mucho el programa, no es por que queríamos antes, son de los que pasan más pendientes del programa y es una manera de agradecerles, ser lo más profesionales posibles

Real Madrid sin Cristiano Ronaldo

Son pocas las semanas que tiene a cargo, Lopetegui ha preferido la tendencia del balón, la necesidad de romper rápido el juego del rival aunque lo tenía anteriormente, el gran cambio es que no tiene a Cristiano Ronaldo, ha comenzado mejor que la tenporada pasada en Liga

Favoritos para la Champions League

Un club como Real Madrid debe ser candidato para ganarla, los jugadores sienten esa responsabilidad, el primer día de pretemporada lo que miran es donde se van a disputar los encuentros.

El nivel de Honduras

Hemos dido víctimas de dirigentes muy ambiciosos, Honduras no se queda atrás con el escándalo del FifaGate, las distancias se hacen cada vez más amplias, los recursos para selecciones es limitado, en ese sentido hay que ser más creativos, no hay dirigentes que busquen un fútbol más competitivo.

Entrenador para la selección de Honduras

Primero no soy nada para aconsejar, no creería que la selección tenga que ver en lo absoluto. ¿Si el colombiano es bueno, por qué no? No creo que tenga que ver eso, tiene que ver la calidad e idea del técnico que llegue.

Pueden venir los mejores entrenadores del mundo y si no hay herramientas para trabajar, no se va a lograr nada, que se tengan chef, uniformes, fogueos importantes, acá viene sl mejor técnico del mundo y no soluciona todo

Generación de jugadores en el fútbol hondureño

Honduras tiene futbolistas que la hace competitiva, tiene que exportar más y hay que vender bien para jugadores que salen al exterior, por eso digo que los directivos tienen que ser creativos.

Un jugador podrá ser mejor si se codea con un ambiente más competitivo, depende de donde van, no los vas a mandar a una liga con menos competencia que la tuya, tienen que estar cerca de otras situaciones, es mucho mejor.

The Best

Cristiano está en la terna, el mejor jugador del mundial fue Modric y este premio lo entrega la Fifa, muchos votantes van a querer cambios, votan por el que quieren; el mejor jugador es Messi para mí y no está.