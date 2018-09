Dardo de Sergio Ramos a Cristiano Ronaldo al hablar del The Best

Madrid, España.

Sergio Ramos, defensor español y capitán del Real Madrid, causó revuelo en las últimas horas al hablar sobre el que considera debe de ganar el premio The Best y se llevo de encuentro al crack portugués Cristiano Ronaldo, su excompañero en el club madridista.

Ramos mantiene su postura y aseguró que Luka Modric es el candidato favorito a ganar el premio The Best a mejor jugador de la FIFA, distinción que compite con CR7 y el egipcio Mohamed Salah.

"Ya se verá. Yo creo que, para mí, aparte de un gran amigo, hay pocos jugadores que me sienta tan orgulloso de tener en mi equipo, sobre todo por esa amistad y porque es un grandísimo crack (Modric). Es de los pocos que me alegraría como si me lo diesen a mí. Yo creo que ha hecho méritos para tal”.

El defensor siguió hablando y llegó el momento en que le dejó su dardo a Cristiano Ronaldo.

"Hay futbolistas con más marketing. Sin embargo, Modric ha tenido un año que debería ser valorado. Si lo tiene que recibir él, es muy merecido. Aunque quizá haya jugadores que tienen más marketing o más nombre, yo creo que Modric merece perfectamente ese galardón”, disparó el zaguero dejando entrever que CR7 era pura publicidad.