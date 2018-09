Oficial: Marathón eliminado de la Copa Presidente y también recibirá una multa

San Pedro Sula, Honduras.

El Marathón no solo fue eliminado por Real España luego de abandonar el partido disputado el miércoles en el estadio Morazán, también recibirá una multa económica porque se fueron a los camerinos antes de finalizar el partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Presidente.

Olman Zapata, quien forma parte del comité organizador de la Copa Presidente, mencionó que los esmeraldas recibirán la sanción económica.

“El reglamento establece en el artículo 32 que un equipo que se retire con un partido iniciado sin causa justificada pierde automáticamente los puntos y será sometido a una sanción que es mínino 5,000 lempiras y máximo 10,000 lempiras. Y agregó: “El marcador se le adjudica como 3-0 a favor de Real España”.

Zapata destacó que es la primera vez que sucede esta situación en las cuatro ediciones de la Copa Presidente. “Ningún club, ni de la Liga Mayor se había retirado hasta ahora. Se retiró el campeón, no suena bien, pero es la realidad”.

Olman Zapata criticó la decisión final del Monstruo Verde de dejar el césped del histórico escenario deportivo sampedrano luego del penal que sancionó el árbitro Orlando Hernández al minuto 87 en el derbi.

“Esto no abona nada, incluso recibimos las disculpas de un directivo de Marathón. Sienten que han dejado un mal precedente y un tanto bochornoso para la Copa Presidente y el fútbol nacional. A veces esto no sucede ni en el fútbol burocrático. Como miembros de la organización esperamos que no se vuelva a presentar este tipo de situaciones”.

Zapata también confirmó que el próximo viernes se realizará el sorteo de los cuartos de final de Copa Presidente y el 26 de septiembre se realizarán los duelos a muerte súbita.