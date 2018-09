Isco: "De momento no echamos de menos a Cristiano"

Las Rozas.



Isco Alarcón aseguró que el Real Madrid "de momento" no echa de menos a Cristiano Ronaldo y destacó el crecimiento de jugadores como Gareth Bale o Karim Benzema sin la presencia del astro portugués.



"Obviamente, Cris es un jugador extraordinario que te aseguraba 50 goles por temporada, pero sabemos cómo es el fútbol, si ganamos se dirá que no lo vamos a echar de menos y, si perdemos, lo echaremos de menos", aseguró.



Isco elogió el crecimiento de compañeros sin Cristiano y el juego que está haciendo el Real Madrid con Julen Lopetegui como entrenador.



"Ahora como equipo jugamos muy bien. Hay jugadores que el año pasado no metían tantos goles que se están hinchando. De momento, no lo echamos de menos pero acabamos de empezar. Ojalá sigamos así y le deseo que el vaya bien en la Juve", manifestó.