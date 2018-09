Messi no amaga y revela el fichaje del Barcelona que más le ha sorprendido

Barcelona, España.

En entrevista que le concedió al programa Tot costa de Catalunya Radio, el delantero argentino Lionel Messi fue consultado sobre el fichaje del FC Barcelona que más le ha sorprendido para la presente temporada.

El cuadro catalán se reforzó con Arturo Vidal, Malcom, Lenglet, Arthur. Aunque para Messi, no hay mejor refuerzo que el brasileño Arthur, jugador para que el tuvo las mejores palabras y hasta lo puso a la altura del mítico Xavi Hernández.

“Los que vinieron son todos muy buenos pero, si tengo que decir uno, me quedo con Arthur, que me sorprendió. La verdad que no lo conocía mucho, sinceramente. Y, salvando las similitudes y las comparaciones, es muy parecido al estilo de juego de Xavi, el de querer siempre la pelota, el de jugar cortito, el no perderla", dijo el cinco veces ganador del Balón de Oro.

Y añadió: "Sabés que se la das y no la pierde. Es muy confiable, muy seguro. Y la verdad que me sorprendió. Pero me gustaron todos los fichajes que hizo el club este año”.