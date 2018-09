¡Exclusiva! Futbolista hondureño cuenta su experiencia de entrenar con Brasil

Nueva York, Estados Unidos.

Neymar y las estrellas de la Selección de Brasil tuvieron la oportunidad de conocer a una de las más preciadas joyas que se forma en las academias de los New York Red Bulls de la MLS, se trata del hondureño Jared Juleau (17), quien es considerado uno de los mejores prospectos en los Estados Unidos y que se dio el lujo de entrenaro con los cracks del equipo brasileño.

El chico además posee un corazón que palpita por la tierra que vio nacer a su madre Keila Riley, en exclusiva Diario La Prensa conversó con la joven figura sobre esta maravillosa experiencia.

¿De qué manera fue informado de esta oportunidad para entrenar con Neymar Jr. y la Selección de Brasil?

De repente recibí una llamada del Director de la Academia David Longwell, quien además se desempeña como uno de mis entrenadores en New York Red Bulls, de entrada me preguntó si deseaba entrenar con el equipo nacional de Brasil, en ese momento no le escuché correctamente y pensé que deseaba que me integrara al equipo Red Bull de ese país, pero inmediatamente me aclaró que se trataba del equipo nacional y me volví loco, no podía rechazar una experiencia de esa naturaleza y claro que acepté.

¿Cuál fue su reacción al llegar a Red Bull Arena para la sesión de entrenamiento de Brasil y bajo las ordenes de Tite?

Al principio estaba muy nervioso, pero una vez que ingresé en el camerino, donde ya estaban todos los seleccionados brasileños alistándose, vi que el recibimiento estaba lleno de mucha alegría, todos se mostraron como grandes personas e inmediatamente me sentí muy cómodo, ya con ese recibimiento me sentía desesperado por salir a la cancha y entrenar con ellos.

¿Una vez en el campo como manejó la presión de estar allí con estos ídolos mundiales?

Al entrar al campo de juego te das cuenta que vas caminando con Neymar, Coutinho, Firmino, Douglas Costa, William y Thiago Silva, pero en ese momento solo agradecí a Dios por cumplir un sueño, espero algún día poder estas en sus zapatos y ver a otro joven igual que yo viviendo su sueño de compartir conmigo.

La práctica privada que se llevó acabo en Red Bull Arena un terreno familiar para Jared, fue dirigida por el seleccionador brasileño Tite, quien antes de saltar al terreno de juego se encargó de hacer sentir al joven futbolista muy cómodo en este escenario tan irreal en el que se vio la joven promesa de la MLS.

“Durante el entrenamiento él no me dio instrucciones específicas, pero en el camerino al momento que ingresé se dirigió hacia mí, me dio la mano y me dejó saber que era muy bienvenido, habló conmigo por unos minutos y me expresó que estaba emocionado de ver que es lo que podía hacer en el campo”, indicó el chico de 17 años de edad.

Jared experimentó una pequeña muestra de la calidad técnica de los futbolistas brasileñas en las primeras de cambio.

“Lo primero que hicimos al entrar al campo fue jugar un rondo, el cual realizamos en el centro del campo. Me pusieron a mí en el centro, creo que porque era el nuevo en el grupo y el más joven, son tan buenos que parece que nunca perderán la pelota, no podía leer lo que harían, luego de eso empezamos a realizar trabajos específicos, hicimos rondós muy pequeños y allí siento que trabajé muy bien, me tocó ingresar solamente dos veces”, reveló.

Y añadió: “Después trabajamos en posesión y me tocó trabajar en contra de Douglas Costa, tengo mucha movilidad y ellos me encontraban fácilmente, logré quitarle la bola a Costa dos veces algo que me sorprendió, porque su pie es muy rápido, luego jugamos un partido y me ubicaron como lateral izquierdo, ya en el colectivo hasta tuve la oportunidad de anotar un gol”.

¿Recibió alguna sugerencia de parte de los jugadores brasileños durante el entrenamiento?

La verdad que no hubieron consejos verbales, la mayoría de ellos no pueden hablar inglés y los únicos que pueden hablarlo eran Firmino y William; quien se portó súper bien conmigo, su trato me hizo sentir mucho más a gusto.

¿Cuál es el momento más memorable de toda esta experiencia tan especial?

Siendo honesto no podría escoger un momento y decir esto fue lo mejor, todo lo que he vivido ha sido grandioso, desde el momento que vi a Neymar; al verlo tuve dificultades para respirar, luego de eso miras a Firmino, Coutinho, Filipe, etc… era algo de locos, luego de eso te ves caminando al campo con ellos y te están pasando la pelota, todo esto ha sido una gran experiencia y la verdad es que no pudo explicar muy bien cómo me siento.

¿Qué pudiste percibir de Neymar Jr. y de las otras figuras durante la sesión de entrenamiento?

Siento que él es un tipo muy gracioso y me recuerda mucho a mi comportamiento con mis compañeros de equipo, es bastante extrovertido y amigable. Me pareció que William es el más simpático, tenía una manera especial de hacerte sentir parte del grupo, además mantenía una comunicación constante conmigo, todos ellos fueron muy humildes, no hubo alguno que se portara creído o arrogante, todos fueron muy buenos anfitriones.