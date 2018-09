"Tenemos miedo que se nos vaya lesionar un jugador importante"

Tegucigalpa, Honduras.

El equipo Olimpia realizó su último entrenamiento previo al duelo de Copa Presidente ante el Galaxy de Roatán a disputarse este miércoles a las 3:00pm. En el club merengue han señalado que queda claro que el conjunto merengue no viajará con todo su artillería.

"El equipo está definido con la planificación completa de la semana, incluyendo el partido ante el Honduras Progreso. Va el plantel completo, 20 futbolistas y queda un grupo trabajando acá, ellos viajan el siguiente día a San Pedro Sula para unirse al club y entrenaron los dos día previo al partido ante el Honduras Progreso", dijo Dani Turcios,asistente técnico de Nahún Espinoza.

En cuanto al pensamiento del terreno de juego donde de disputará el juego.

"Ya se había dicho de las condiciones en las cuales se está jugando, imagínate el riesgo que conlleva, ustedes han podido ver la cancha. Vimos unas tomas que eran del día una cancha que para el fútbol profesional no debería ser puesta", dijo.

Y agregó: "Acatamos órdenes y se va sacar el partido allá de la mejor manera. Soy de los dice que una vez entras al terreno de juego no tenés que poner excusa, pero si hay que ver de que manera se pueden cuidar los futbolistas para que no vaya pasar nada raro".

Turcios hubiera preferido que este encuentro se desarrollara en La Ceiba.

"Se había sondeado la posibilidad, creo que era lo más indicado, pero no se pudo. Ahora hay que hacerle frente a esa adversidad, no tanto pensando en si quedas fuera o no, porque Olimpia donde se pare tiene que ganar. Más que todo la preocupación que se te pueda lesionar un futbolista".

Turcios fue un poco más allá y alzó la voz en contra del irrespeto al jugador profesional.

"Es una falta de respeto para todos los futbolistas, no solo los de Olimpia, sino para cualquier equipo de la Liga Nacional y más cuando son grandes. Yo hablé con unos directivos del Real España y ellos han tenido unos lesionados por andar jugando en estas instalaciones y no solamente porque es Olimpia. Nosotros defendemos a nuestros jugadores", señaló.

Y agregó. "Lo que el profe dijo son esas instalaciones donde jugás y no sé si han podido ver los baños, donde a los futbolistas no los podes ir a meter ahí, sino que se tienen que cambiar en el hotel y luego regresar sudado para que se bañen. La gente por dentro de los estadios, el futbolista no se pueden cambiar bien porque hay damas, niños y es una cosa bastante incómodas".

Dani Turcios asegura que no tiene temor a nada que no sea futbolístico. "No tememos a nada extrafutbolistico, tenemos miedo que se nos vaya lesionar un jugador importante, que para nosotros los 20 que van los son porque tienen que ir a enfrentar el partido a El Progreso".

En cuanto a las rotaciones de jugadores. "El lleva un plantel de 20 jugadores, él va decidir que jugadores estarán aptos para ese partido. El caso de Jerry jugó 90 minutos el domingo, tiene que jugar el fin de semana y esa decisión la va tomar el profe".