Barcelona reacciona al conocer que Messi quedó fuera del The Best

Barcelona, España.

Luego de que el argentino Lionel Messi quedó fuera para optar al premio The Best de la FIFA, en el FC Barcelona no se han quedado callado y reaccionaron con un mensaje que ha generado diversos comentarios en las redes sociales.

"La Pulga" se cae del podio por primera vez desde 2007, y en una temporada donde consiguió Liga y Copa con el Barcelona, por lo que la noticia no deja de sorprender y en su lugar la FIFA anunció a Cristiano Ronaldo, Luka Modric y Mohamed Salah como los finalistas para el The Best.

Tras conocer esta noticia, el FC Barcelona ha recurrido a las redes sociales para reivindicar que el argentino no necesita ningún título que acredite que es el mejor del mundo

“Para los aficionados del Barça no hay duda. Él es el mejor. Punto”, escribió en sus redes sociales el equipo culé con una imagen de Messi portando el brazalete de capitán durante un partido del Camp Nou.

Por segundo año consecutivo, Londres será el escenario de la pugna entre las estrellas del fútbol mundial en una ceremonia que, a diferencia del 2017, cuando se celebró en el London Palladium, en esta ocasión se trasladará al Royal Festival Hall.

El próximo 24 de septiembre se desvelará el ganador del premio The Best.