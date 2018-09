Mario Martínez sobre supuestos problemas económicos en Real España: "Esa situación ya se va a solucionar"

San Pedro Sula, Honduras.

El volante Mario Martínez, uno de los referentes de Real España, habló con amplitud de la situación que está pasando la Máquina. "El Zurdo" se refirió a la falta de gol en los aurinegros y lamentó la derrota de 2-1 sufrida ante Olimpia.

Atribuye este momento a la falta de confianza, pero también sostiene que el equipo tiene suficientes armar para reponerse.

Martínez además, tocó con pinzas el delicado tema salarial. Se habla que en Real España hay una deuda de tres meses con los jugadores y aunque el volante nunca confirmó que sea ese el tiempo sin pago, sí manifestó que "esa situación se va a solucionar".

¿Siente que fueron afectados por el arbitraje?

Ya ese tema ni tocarlo. Al final los que deciden dentro de la cancha son ellos. Son los que mandan. No hay que ponerle mente, hay que hacer nuestro trabajo y competrarnos en el equipo. Ya es hora de ganar, demostrar en la cancha que debemos levantar.

El caso es que no tienen gol.

Sí, esa confianza en el ataque hay que volver a retomarla, esperamos que el clásico sea buen partido y ganar.

¿El clásico es un buen momento para levantar?

Real España ha venido de menos a más, demostrando un buen nivel, para mí de los mejores en juego en la liga, lastimosamente no se gana. Tampoco es para echarnos a morir, esto empieza. Ya lo hicimos un torneo, levantamos y fuimos campeones.

El dicho dice, al final el que perdona pierde.

Sí, es claro. Nosotros perdonamos mucho, pero el clásico es una linda oportunidad para revertir esto.

¿Cómo revertirlo?

Seguir confiando, no hay que desesperarnos. Si lo hacemos nos puede ir muy mal. Debemos estar unidos, confiar en cada compañero, un gran plantel. Tebemos demostrarlo en la cancha.

En nombres Real España está igual que Olimpia y Motagua.

Sí, pero escuchás a la afición y para todos Real España tiene mejor plantel, pero en la cancha hay que demostrarlo, pero confío que esta situación se va a revertir.

Hay muchas críticas.

Si es que estos situaciones te salen un montón de técnicos, un montón de presidentes, ¿que por qué no ponen a tal o se quedó este en el banco? Creo que se debe tener la cabeza fría. El miércoles debemos empezar a ganar, eso es importante.

¿Cómo se vence a esta falta de gol?

Trabajando en los entrenos. Hay un dicho que dice, así como entrenás, jugás. Hay una frase que nunca se me va olvidar del profe Pinto: El trabajo no te traiciona. Y es así, si trabajás en algún momento van a llegar los resultados. A los delanteros que no se desesperen que los goles van a llegar. ¿Quién esperaba que Tejeda anotará el gol en la final?, entonces seguimos confiando en ellos. Tenemos un gran plantel.

La presentación ante Olimpia, por el juego en sí ¿A ustedes los mantiene con esperanza?

Sí, claro. Y quedamos dolidos porque perdemos de una manera que a nadie le gusta perder: jugando bien. Es difícil llegar a la casa así, pero confío en este equipo que vamos a levantar.

¿Da más confianza la llegada de Darixon Vuelto?

Ya lo demostró, en un torneo te metió 10 goles. Obviamente que motiva este tipo de incorporaciones, esperamos que nos aporte. Es un jugador que arriba nos ayudará mucho.

¿Cómo está el vestuario después de dos derrotas?

Estamos bien, España ha jugado bien. No hay que desesperarnos, lo goles van a llegar.

¿Qué está pasando con los delanteros?

Falta de confianza, pero esto no es solo delanteros, esto es del equipo completo. Al final no importa quien anoté el gol, aunque todos le echamos culpa a los delanteros. Al final no es importante quien anote.

¿El atraso de los salarios que tanto afecta a los jugadores?

Son temas de dirigencia, pero igual creo que ya pasará ese tipo de situaciones y nosotros hay que mentalizarnos en nuestro trabajo, que esa situación pronto se arreglara.

Desconcentra, hay jugadores que pasan de día a día.

En lo personal que debemos hacer nuestro trabajo, esa situación ya se va a solucionar, si te pones a pensar en equipos que varios meses que no cobran y andan en buen nivel, entonces no hay que buscar excusas. Debemos hacer lo nuestro.

¿Pero es que no todos tienen un buen colchon económico?

Sí, pero tampoco se van a echar a morir, es el trabajo de nosotros. La directiva tendra el porqué de este tema económico. Y los chicos entiendo lo que dices, pero hay que trabajar, que esta situación se va arreglar. Esperamos que sea pronto.

Esto en Alajuelense no lo hubiese pasado ¿No se arrepiente?

De las decisiones que tomo no me arrepiento, estpy bien en el equipo. Los resultados no se dan, pero no me voy a desesperar, no me echaré a morir por una derrota. Hay que enfrentarlo con mucha personalidad.