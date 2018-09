Diego Vázquez y Harold Fonseca se encararon en entrenamiento del Motagua

Tegucigalpa, Honduras

La semana inició con polémica en el Motagua. Mientras los futbolistas entrenaban con el preparador físico Patricio Negreira, el entrenador argentino Diego Vázquez tuvo una conversación con el portero Harold Fonseca, quien no ha sido tomado en cuenta por el estratega de los azules.

El DT del club capitalino coincidió en la salida de la Villa Olímpica con el arquero que trabaja desde inicio del campeonato con las reservas. Ambos estuvieron por espacio de 15 minutos dialogando y expresando sus puntos de vista, inclusive se pudo ver la molestia del cancerbero con el estratega.

Fonseca no entra en los planes de Diego para el presente campeonato y al parecer ambos aclararon algunos temas pendientes.

"Esos son temas internos, siempre charlamos con todos los jugadores y me gusta dejarlo para la intimidad", indicó Vázquez al ser consultado sobre la plática con el guardameta.

Un periodista consultó si Harold no tiene opción de volver al primer equipo. "Hay cosas que las mantenemos para nosotros, esa conversación teníamos que tenerla mucho antes pero hay cosas que se dan de esa manera y no me corresponden a mí", señaló Diego.

Vazquez cerró el tema diciendo que a Fonseca y a todos los futbolistas que se han ido del plantel les desea lo mejor.

"Les repito, los detalles me los guardo para mí. Respeto mucho a los jugadores y les deseo lo mejor. A los futbolistas que están en mi equipo les deseo que les vaya muy bien y siempre tienen la puerta abierta para volver".

Y añadió: "A mí me encanta cuando un jugador me demuestra que estoy equivocado, es algo que me gusta poder quebrarme la cabeza pensando en quién debe jugar en un puesto".

Harold Fonseca tenía clavada una espinita con el entrenador ya que desde el primer día de la pretemporada estuvo al margen del plantel, ni siquiera le entregaron ropa para las prácticas pese a quem el portero tiene contrato con el Motagua hasta mayo de 2019.