'Tato' García tras perder el clásico: "Hay otros factores que vuelcan la balanza para un lado"

Tegucigalpa, Honduras.

Martín 'Tato' García, técnico del Real España, no pudo esconder la molestia que le causó no solo perder el partido, sino que la actuación del árbitro Erick Andino no fue la mejor para un partido de tanta importancia.

"El tema del arbitraje prefiero no hablar, porque ya cansa y aburre. Hay cosas que son elementales y cualquiera que esté en el fútbol, ustedes los periodistas, nosotros los técnicos y la gente que le gusta el fútbol sabe que hay cosas puntuales. (Sobre falta de Dabirson Castillo) es dejar seguir o si parás es expulsión, es el ABC del fútbol y contra esas cosas no podemos ir. Por eso lo voy a dejar ahí y no voy hablar", indicó.

Pero deja claro que. "Olimpia nos gana el partido, por momentos parejo, luego nosotros manejamos la pelota, fuimos superiores al rival, pero nos cuesta enormemente definir. Hoy se encontramos un gol en una linda jugada. Felicitar a Darixon que vuelve al equipo y lo hace con gol después de haber estado unos meses fuera del equipo".

La queja mayor no se hizo esperar. "En seguida del gol, una virtud del rival en una falta con una buena cortina, Bengtson entra solo y convierte el empate. En general fue un partido parejo, donde hay otros factores que vuelcan la balanza para un lado".

En cuento la forma de juego del equipo. "Es la realidad, nos ha estado costando, tratamos de mejorar, ser más contundentes. El equipo genera, tiene la pelota, apertura, llegada, pero cometemos algunos errores que son los que terminan costando caro con un rival grande, con su gente y jugadores de mucha jerarquía, esa es la realidad".

Y agrega, "El trabajo siempre es el mismo, yo estoy orgulloso de los nuestros. Estoy muy tranquilo y trabajamos el día a día para el equipo. Eso me deja con mucha tranquilidad, pero si que tenemos que buscar la línea de a victoria para tener más tranquilidad"

"La presión está siempre, somos un equipo grande y convivimos con ella. Yo jugué en Peñarol toda mi vida, desde que tengo 12 años tengo presión y sé lo que es. Lo importante es tener la cabeza tranquila que se está haciendo todo. Es evidente que los resultados no se están dando y nos genera a todos mucha tristeza", finalizó.