Explosivas declaraciones de 'Rambo' de León contra el gremio periodístico, Liga Nacional y Copa Presidente

La Ceiba, Honduras.

Julio César de León es un futbolista que siempre va de frente y dice lo que piensa. Y así lo ha hecho 'Rambo' luego de la derrota del Platense (2-0) contra el Vida en La Ceiba, por la séptima jornada del Torneo Apertura 2018.

El veterano mediocampista, que no vio acción en el partido y se quedó en el banco de suplentes, dio unas explosivas declaraciones, lanzando dardos contra el gremio periodístico, la Liga Nacional y le dio la razón a Nahún Espinoza, entrenador del Olimpia, sobre la Copa Presidente.

UN CLARO MENSAJE: "Aquí se basan por la edad, y no por lo que uno hizo. Lastimosamente se nos mira con desprecio. Si me dejan hacer lo mío bienvenido sea y si no, yo me divierto. Pero ante una pérdida tampoco vamos a echarle culpa al profe, o decir que perdió el equipo porque no jugué yo"·

ACLARACIÓN: "No es un dardo para ningún entrenador, sino a nivel general en Honduras. Acá hay un ignorancia sobre el jugador que tiene 35 y 36 años, y no solamente entre la gente, máximo en algunos periodistas que son demasiados ignorantes.

ENSEÑANZA: "Gracias a Dios en 24 años de carrera nunca me he parado en mi vida, acá se hacen dos pretemporadas horrendas bajo 40 grados haciendo kilómetros como loco. Yo nunca me he lamentado, tampoco he tenido lesiones durante la pretemporada. Me llaman viejo, pero más bien me divierto, no les contesto mal porque soy una persona educada, trato de ser una persona humilde y enseñarle a los chicos, porque de eso se trata, pasarle la herencia que otros no me pudieron pasar".

'Rambo' de León se quedó en el banco de suplentes ante el Vida.

RESPETO POR TRAYECTORIA: "Uno trata de hacer incapié en que al veterano hay que respetarlo y valolarlo no por su veteranía, sino por su capacidad de dar y transmitir lo que da en los entrenamientos como en los partidos".

SIEMPRE TIENE GANAS DE JUGAR: "Yo siempre tengo rigio, eso nadie me va a quitar, lastimosamente hoy no pude ayudar al equipo. Hoy se pierde y perdemos todos, nadie está excepto culpabilidad".

NO ES DE MAL CONCEPTO: "A mí nunca me van a escuchar que soy destructivo, siempre he sido productivo. Por qué me cortaron de la Selección Nacional, porque quise ser productivo, que gracias a mí hay reservas, gracias a mí hay mejores camerinos y hay mejores canchas".

NO DISCUTE POR TITULARIDAD: "Si el profe me quiere hacer jugar sí o no, de igual manera le voy a agradecer como el grupo. A mí me han sacado al minuto diez, cinco o 90 y nunca he respondido o he tirado en contra del entrenador. Pregúnten si he hablado mal de un entrenador cuando yo humildemente trato de ganarme la titularidad durante la semana. Nunca he ido adelante o arriba de una institución".

COPA PRESIDENTE: "Estoy totalmente de acuerdo con Nahún Espinoza (técnico de Olimpia). Primero con todo respeto para el presidente, está bien la intención que tiene de organizar la Copa Presidente, pero lo primero que tiene que hacer, -he visto que está Wilmer Velásquez y otras personas que han jugado fútbol-. Uno tiene que dejarle la generación de uno lo mejor posible y qué es lo mejor, una cancha digna, mirá esta cancha de La Ceiba qué verguenza, por eso uno trata de dejar la mejor a la generación, pero si somos envidiosos y egoístas vamos a seguir en la mediocridad".

"Lo que dice Nahún es cierto, antes de organizar la Copa Presidente vos tienes que ir a las ciudades donde la vas a organizar y por lo menos invertir en mejor grama, en camerinos dignos en donde se puede hacer sus necesidades, que tenga por lo menos una puerta digna de poderse abrir y que no se mire a la gente desnuda ddentro del camerino donde solo entran diez personas en donde pueden caber entre 30 y 25. Yo solo trato que el fútbol sea ordenado en todos los sentidos".