Bebé de cuatro meses muere y sospechan que por dengue

Tegucigalpa, Honduras

Una bebé de cuatro meses de nacida se convirtió ayer en la nueva víctima del dengue grave.

La joven madre llegó ayer a la morgue de la capital llorando con el cuerpo sin vida de su hija en brazos, envuelto en una bolsa de plástico.

Jennifer Turcios contó que su hija presentó fiebre alta y estuvo al pendiente de ella hasta las 2:00 am de ayer; cuando vio que mejoró, se durmió.

Tres horas después recibió la llamada telefónica de un familiar para que llevara a una prima a un centro de salud porque estaba enferma. En ese momento, ella vio que los brazos de su bebé temblaban.

Ella cometió el error de no llevar de inmediato a su hija al presentar fiebre y esperó bastante tiempo. La menor padecía de neumonía y de asma. “Me confié, yo pensé que era el asma, pero no, me dijo el doctor de la clínica forense que era dengue”, aseguró la joven en llanto.

Mientras esperaba que el personal de Medicina Forense le entregara el cuerpo de su niña, sufrió varios desmayos.

El impacto de perder a su hija fue muy fuerte y tuvo que ser asistida por las personas que estaban en las afueras de la morgue, entre ellas periodistas y fotógrafos. Una vez que le entregaron el cuerpo, retornaron a Siguatepeque, Comayagua, donde le dará cristiana sepultura. Salud ha confirmado la muerte de 142 personas a causa de dengue grave.