Limpieza en casa para prevenir el dengue

SAN PEDRO SULA.

Ante los aumentos de casos de dengue, las autoridades de salud pública realizan fumigación y jornadas para limpieza de varios sectores donde se han registrado los casos.



En la ciudad se han reportado 6,908 casos en la semana 22 y 23. De estos se han reportado 218 no graves y graves 220.



La epidemióloga Alma Barahona, de la región de Salud, indica que en los sectores se hace labor de fumigación. Y en otros sectores que ya se han fumigado y entregado BTI se está realizando un control de calidad para asegurarse de que no hay criaderos del zancudo.



“La población debe ayudarnos en sus casas para evitar acumular agua; si es necesario que tenga que hacerlo que tomen las medidas para evitar que puedan formarse los criaderos del zancudo”, indica la especialista.



Las autoridades de Salud están entregado BTI, el cual acaba con el vacilo del dengue. La forma de usarlo es una cucharada por 200 litros de agua, por lo cual se le pide que lo coloquen en la pila. “Este elimina las larvas y así se evita que se desarrollen los zancudos”, comenta Alma Barahona.



En caso de que se acumule agua debe estar tapada para que no se forme un criadero en ellos. Los sectores de San Pedro Sula donde se han detectado casos de dengue son el barrio Cabañas, Ocotillo y Cosmul.

foto En casa use el BTI para eliminar las larvas.