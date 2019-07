“El dengue me quitó lo más valioso”: padre de niño muerto

San Pedro Sula, Honduras.

“El dengue me quitó lo más valioso que tenía”, dijo entre sollozos Rigoberto Orellana, padre de Joseph Ismael Orellana Maradiaga, de 13 años, quien murió el pasado 6 de mayo por las complicaciones que causa este virus.

El adolescente cursaba séptimo año y laboraba con su padre en un rapidito que cubre la ruta hacia la comunidad de El Retiro en el sector de El Zapotal.

“Él caminaba conmigo. En su tiempo libre de colegio me ayudaba y también pasaba tiempo con su mamá”, dijo Rigoberto, con la voz entrecortada y con los ojos llenos de lágrimas, al recordar a su hijo.

La muerte del jovencito fue rápida. El jueves 3 comenzó con fiebres, por lo que su padre llamó a una doctora y esta le prescribió un medicamento. Las fiebres no bajaron y al siguiente día volvió a llamar a la doctora, quien recomendó seguir el tratamiento.

“El sábado a mediodía comenzó a vomitar, llamé a la doctora y le dije que no aguantaba nada en el estómago y ella me dijo que le comprara frutas, se las compramos. Ese mismo día en la noche se sintió mejor y como le había comprado una moto, nos fuimos comer sandía, luego de eso comenzó a vomitar”, recordó.

Joseph Ismael continuó la madrugada del domingo con vómitos y a eso de las 9:00 am sus padres lo llevaron a una clínica en la colonia Fesitranh donde le hicieron un hemograma y las plaquetas estaban bajas.

La sala de dengue del hospital Mario Rivas permanece saturada ante la gran cantidad de niños que a diario ingresan.

“Me dijo el doctor que lo llevara de emergencia al hospital (Mario Rivas), pero había mucha gente y lo llevé al hospital Militar donde me dijeron que tenía que pagar 10,000 lempiras para recuperármelo, le pusieron suero. Me regresé a la casa y me llaman que lo llevan para el Catarino de emergencia y hablo con la doctora y me dijo que él (Joseph) poco a poco se iba muriendo”, contó.

“Nos fuimos para el hospital y tras que llegamos lo recibieron de inmediato y una doctora me dijo que no se podía hacer mucho. Las últimas palabras fueron que se estaba muriendo, estaba moradito y a la media hora me dijeron que ya estaba muerto. Murió la madrugada del domingo a las 3:40”, recordó Rigoberto.

Joseph Orellana es uno de los nueve fallecidos por dengue en San Pedro Sula confirmados por laboratorios.



Capacitación. Ayer, personal de la Región Metropolitana de Salud recibió un taller impartido por los médicos del hospital Mario Rivas sobre el manejo del dengue. En lo que va del año en la Capital Industrial las autoridades de Salud reportan 3,268 casos; de los cuales 1,866 son no graves y 1,402 graves.

Alma Barahona, jefa de Vigilancia de la Salud de la Región Metropolitana, informó de los operativos para la eliminación de los criaderos del zancudo.

“Mientras la población no empiece a eliminar los criaderos es bien difícil porque los empleados de Salud por mucho que querramos hacer las cosas, nosotros solos no podemos. No solo es fumigar, sino que también es eliminar los criaderos de zancudos”, recomendó.

Ledy Brizzio, directora del Rivas, informó que se han invertido más de 25 millones en medicamentos e insumos para hacerle frente a la emergencia.