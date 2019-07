San Pedro Sula está atestada de Aedes aegypti y lanzan plan para eliminarlos

San Pedro Sula, Honduras.



“Lamentablemente no tenemos focos específicos en la ciudad, sino que hay focos distribuidos en todo San Pedro Sula, en unas comunidades más que en otras y seguimos en zona de alarma”, expresó el coordinador de la Mesa Intersectorial de Salud, Juan José Leiva, ante el aumento de los casos de dengue en la Capital Industrial.



Las autoridades de la Región Metropolitana de Salud y la Gerencia de Salud de la alcaldía de San Pedro Sula y los miembros de la Mesa Intersectorial se reunieron ayer de emergencia para crear un plan operativo a fin de erradicar los criaderos del Aedes aegypti, zancudo transmisor del dengue, chikungunya y zika.

Lea: Casos de dengue se han disparado en un 77% en todo Honduras, según último reporte



El plan consiste en realizar un trabajo de limpieza de solares, fumigación y abatización que se iniciará en Naco, siguiendo en la comunidad de Vida Nueva, el centro de Cofradía, Brisas y Chamelecón, hasta culminar en la colonia Fesitranh.



“Estamos planificando la operación para que sea técnicamente más efectiva, y nuestro objetivo es hacer barridos, vamos a empezar desde Naco y de ahí vamos a ir avanzando paso a paso tratando de que las intervenciones en cada comunidad sean más efectivas y así poder evaluar si nuestra estrategia ha sido efectiva”, explicó Leiva.

Además: Ya van 441 casos de dengue grave; 96.4% más que en 2018



La semana pasada, la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, se reunió con el alcalde de San Pedro Sula Armando Calidonio, ahí se abordó la estrategia para erradicar el zancudo transmisor de estas enfermedades.



A raíz de esa reunión, Calidonio puso a disposición materiales y recurso humano para realizar las jornadas.





Multas



Leiva informó que cuando se desarrollen las intervenciones y se encuentren en las comunidades solares baldíos se procederá a limpiar; pero se les impondrá una multa al igual a que los propietarios de yónkeres y llanteras que tengan criaderos del zancudo serán multados a partir de lo establecido en el Plan de Arbitrios.



“La parte coercitiva va para que la gente entienda que tiene que colaborar”, dijo el funcionario municipal.



Lourdes Estrada, directora de la Región Metropolitana de Salud de San Pedro Sula, informó que esta semana los casos de dengue aumentaron.



Del primero de enero hasta la semana pasada se reportaron en la Capital Industrial 410 personas enfermas con dengue. En los 11 municipios que comprende la Región de Salud de Cortés se registraron 534 casos del dengue no grave y 441 del denominado grave, para hacer un total de 675 infectados con la enfermedad vírica. Estrada informó que ayer se identificaron los lugares adonde se iniciarán las jornadas.



La Secretaría de Salud ha hecho un sinnúmero de llamados y campañas para que los ciudadanos eliminen los criaderos del zancudo Aedes aegypti.



“La comunidad tiene que empoderarse, conocer qué es la enfermedad desde su inicio, cómo se forma el zancudo, dónde es su criadero y tiene que estar informándose diariamente y esto facilitará que no hayan enfermos por dengue.



Hacemos el llamado a los diferentes patronatos para que en sus comunidades hagan lo respectivo. Créanlo, la enfermedad es prevenible”, expresó. Dijo que para esta semana se tiene un incremento de unos 50 casos, es decir, que suman 460 enfermos por dengue en su mayoría no grave.



“Nos mantenemos en zona de alarma, no así como epidemia porque aún podemos controlar la situación; pero nosotros estamos trabajando en conjunto con las demás instituciones”, dijo.



Melvin Ferraro, gerente de Salud de la alcaldía de San Pedro Sula, expresó que “se está involucrando a todas las gerencias de la Municipalidad para tratar esto del dengue, gracias a Dios no estamos en epidemia, pero podemos caer en eso, estamos en la banda de alarma y se ha estado trabajando fuerte; pero no ha sido suficiente, ya la orden del alcalde es atacar el vector”.



El personal de la Mesa Intersectorial de Salud intervendrá mañana la colonia Juan Orlando Hernández, en el sureste, y el jueves en la Fesitranh.