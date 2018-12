Alumnos de Little Feet celebran el nacimiento de Jesús

San Pedro Sula, Honduras.



Los alumnos de la escuela bilingüe Little Feet/Big Step deleitaron por más de una hora al público que acudió al Colegio de Ingenieros de esta ciudad para disfrutar su tradicional Talent Show de Navidad.



Los chicos de preescolar, primaria y secundaria participaron en varios cantos y bailes para celebrar el nacimiento de Jesús.





Con el lema de Best Gift Ever (El mejor regalo) los estudiantes no solo conmemoraron la llegada del niño Dios al mundo, sino que también hicieron un llamado para que en esta temporada permitamos que Jesús se hospede en nuestros corazones.



“Esta temporada es propicia para que celebremos el nacimiento de Jesús y nos reunamos en familia y festejemos al lado de los que más amamos. En Little Feet nos unimos a esta linda celebración”, dijo Karina Alvarado, rectora de la institución.



El evento concluyó con la degustación de tamales y las fotos del recuerdo.