Exitosa noche del recital Voz y Piano

San Pedro Sula, Honduras

El recital Voz y Piano de los artistas Kelsey David y Nimrod Rodríguez fue todo un éxito.

Los jóvenes talentosos se presentaron en el Teatro José Francisco Saybe para interpretar un amplio repertorio de melodías reconocidas como: Ave María de Franz Schubert, O´Sole Mio de Giovanni Capurro, Somos Novios de Armando Manzanero, Pobre Marinero del fallecido cantautor hondureño Guillermo Anderson entre otras.

En el recital se contó con la presencia de tres invitados especiales: Nina Maier, Cynthia Aguilar y el saxofonista Jorge Ríos quien animó al público con las canciones Live is Life de Opus y If I ain´t got you de Alicia Keys.