Clint Eastwood regresa a los cines de EEUU con "Cry Macho"

Los Ángeles, Estados Unidos.

La nueva película de Clint Eastwood, "Cry Macho", desembarca este viernes en los cines estadounidenses como una adaptación de la novela homónima de N. Richard Nash, que cuenta el viaje de una vieja estrella de rodeo que ayuda a un joven a entrar a Texas (EE.UU.) desde México.

Ambientada en 1979 y con un aire que recuerda a "Gran Torino" (2008), la cinta está protagonizada por Eastwood en el papel de Mike Milo, que en tiempos pasados fue una estrella del rodeo, además de dedicarse a la cría de caballos.

El protagonista acepta el encargo de un antiguo jefe para traer a casa a su hijo pequeño, que está en México. La extraña pareja se ve obligada a viajar por carreteras secundarias para volver a Texas y enfrenta un periplo repleto de dificultades imprevistas.

El joven actor mexicano Eduardo Minett debuta en el cine como Rafo, el compañero de aventuras de Eastwood.

Incansable a sus 91 años y muy famoso por su rápida a la vez que brillante manera de rodar, Eastwood ha realizado esta cinta en tiempo récord durante la pandemia y, además, es su primera película como director y actor desde "The Mule" (2018).

Parece que Eastwood no tiene ninguna intención de frenar su producción pese a su avanzada edad, ya que en los últimos cinco años ha estrenado cuatro películas como realizador: "Sully" (2016), "The 15:17 to París" (2018), "The Mule" (2018) y "Richard Jewell" (2019).

Por su parte, la cartelera estadounidense comienza a animarse con la bajada de casos de coronavirus y suma otros estrenos como "The Eyes of Tammy Faye", una cinta que relata la vida de la predicadora evangélica Tammy Faye, que revolucionó la manera de acercar el discurso religioso gracias a sus apariciones en televisión.

Otra cinta, "Blue Bayou", narrará los problemas de la inmigración asiática en EE.UU. a través de un hombre que descubre que podría ser deportado en cualquier momento a pesar de haberse criado en el país norteamericano.

Finalmente, la cantante indie St. Vincent estrena un surrealista documental de la mano de su amiga y cineasta Carrie Brownstein, que se adentra en la mente de una de las artistas más singulares del rock alternativo.