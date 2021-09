"The Matrix Resurrections": Revelan impactante tráiler con Keanu Reeves

Los Ángeles, Estados Unidos.

De la cineasta visionaria Lana Wachowski llega "Matrix Resurrecciones”, la tan esperada cuarta película de la innovadora franquicia que redefinió un género.

La nueva película reúne a las estrellas Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss en los papeles icónicos que hicieron famosos, Neo y Trinity.

La prometedora película de acción y ciencia ficción será distribuida mundialmente por Warner Bros. Pictures. Estará en cines a partir del 15 de diciembre de 2021.

Con incontables referencias a "Alice in Wonderland", incluida la canción "White Rabbit" de Jefferson Airplane, este tráiler de "The Matrix: Resurrections" presenta a un Neo (Reeves) que no recuerda nada de sus cibernéticas y existenciales aventuras con un pie en Matrix y otro en la realidad.

Con el enigmático aroma típico de "The Matrix", este tráiler reincide en temas como la búsqueda de la verdad, retoma emblemas de la saga como la elección de la pastilla, e insiste una vez más en la acción más espectacular.

Lana Wachowski, codirectora de las tres primeras cintas junto a su hermana Lilly Wachowski, se ha puesto tras las cámaras en esta película que se estrenará el 22 de diciembre y que da continuidad a "The Matrix" (1999), "The Matrix Reloaded" y "The Matrix Revolutions" (ambas de 2003).