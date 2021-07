'Loki' tendrá segunda temporada en Disney Plus

Guadalajara, Jalisco.

Disney + renovará la serie "Loki', de Marvel, para una segunda temporada.

La continuación se anunció a la mitad de los créditos finales del final de la temporada uno que se estrenó este miércoles, con el archivo del caso del antihéroe está marcado con el sello: "Loki regresará en la temporada 2".

Protagonizada por Tom Hiddleston, Loki está ambientada en un mundo adyacente del Universo Cinematográfico de Marvel, en el que el Dios de las Mentiras es un pez fuera del agua cuando tiene problemas con la burocrática Autoridad de Variación Temporal después de huir con el Teseracto.

A Hiddleston se unen Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku y Richard E. Grant. Kate Herron dirige Loki y Michael Waldron es el escritor principal.

La primera temporada, compuesta por 6 episodios lanzados de forma semanal, se estrenó el 9 de junio.

Loki es el famoso villano y hermano del dios del trueno, Thor.

Loki es la tercera serie del Universo Cinematográfico de Marvel en Disney Plus. La primera fue la aclamada WandaVision, protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany, que obtuvo 23 nominaciones al Emmy este martes.

La segunda, Falcon y el Soldado del Invierno, protagonizada por Anthony Mackie y Sebastian Stan, obtuvo cinco nominaciones al Emmy. La serie actúa como un puente hacia la próxima película de Capitán América.

El final de la temporada uno de Loki conduce a la película de Sam Raimi, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que se estrenará el 25 de marzo de 2022.