La guerra del mañana: dónde ver la nueva película apocalíptica del año

Redacción.

"Los blockbusters suelen tener tanto ruido y acción como 'The Tomorrow War', pero rara vez son tan diversos en tono o tan maravillosamente salvajes en lo que a entretenimiento se refiere", así califica The New York Times la nueva película de Amazon Prime Video.

¿De qué trata?

Un día el mundo se paraliza cuando un grupo de viajeros en el tiempo se transporta desde el año 2051 para entregar un mensaje urgente: La humanidad está perdiendo la guerra mundial contra una especie alienígena letal.

La única esperanza de supervivencia es que los soldados y los ciudadanos del presente sean transportados al futuro y se unan a la lucha.

Entre los reclutados está el profesor de instituto y padre de familia Dan Forester (Chris Pratt) quien, decidido a salvar el mundo por su hija, se une a una brillante científica (Yvonne Strahovski) y a su padre (J.K. Simmons) en una búsqueda desesperada por reescribir el destino del planeta. La película combina el género bélico con la ciencia ficción.

Tras varios atrasos por la pandemia, Paramount vendió los derechos de la película a Amazon por una cantidad estimada de 200 millones de dólares, unos números que en la actualidad solo manejan sagas como Fast & Furious o Star Wars.