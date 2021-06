Salma Hayek lidera la taquilla de EE.UU. con "The Hitman's Wife's Bodyguard"

Los Ángeles, EE.UU.

"The Hitman's Wife's Bodyguard", la comedia de acción que cuenta con la participación de Salma Hayek y Antonio Banderas, logró imponerse como primera opción para el público de los cines estadounidenses en su fin de semana de estreno.

La cinta recaudó 11,6 millones de dólares en el mercado norteamericano, que agrupa a Estados Unidos y Canadá, por encima de otras franquicias exitosas como "A Quiet Place" y "The Conjuring".

Tras una pequeña aparición en "The Hitman's Bodyguard" (2017), Hayek adquiere mucho más protagonismo en esta secuela, donde se acompaña de Banderas en la piel de un extravagante villano.

La actriz da vida a la esposa de Darius Kincaid (Samuel L. Jackson), el sicario que el guardaespaldas Michael Bryce (Ryan Reynolds) debía proteger en la primera película.

Por su parte, "A Quiet Place Part II" se perfila como una de las cintas más rentables del verano. En su cuarta semana en cartelera se mantuvo como segunda opción y sumó 9,4 millones de dólares para una recaudación total que ya supera la los 125 millones.

La opción preferida del fin de semana para el público infantil fue "Peter Rabbit 2: The Runaway", que logró 6,1 millones de dólares y arrebató la tercera posición al terror de "The Conjuring: The Devil Made Me Do It", que se conformó con la cuarta posición y 5,1 millones.

En quinta posición se mantuvo "Cruella", la película sobre la vida de la extravagante villana de Disney protagonizada por Emma Stone. A pesar de que puede verse en Disney+ por un cargo extra, la cinta continúa llevando público a las salas un mes después de su estreno.

No corrió la misma suerte "In The Heights", el musical escrito por Lin-Manuel Miranda ("Hamilton"), que bajó de la segunda a la sexta posición en su segundo fin de semana.

Son muy malas noticias para el proyecto, una de las mayores apuestas de Hollywood por el público latino, que ha sido aclamada por la crítica y que puede verse gratuitamente con la suscripción a la plataforma HBO Max.