¡Polémica! Eliminan a Pepe Le Pew de 'Space Jam 2'

Ciudad de México.

El personaje de Pepe Le Pew no aparecerá en el filme Space Jam: A New Legacy, que se estrenará el 16 de julio, reportó Deadline.

El reporte sigue a la controversia que se ha suscitado respecto a que el miembro de los Looney Tunes se ha sumado a la cultura del acoso y la violación, polémica que se dio después de que el columnista Charles M. Blow criticara al personaje en el New York Times.



Una escena de live action entre la actriz Greice Santo y Pepe Le Pew que se grabó en junio del 2019 para el largometraje se eliminó de la cinta, no obstante se ha dicho que esta decisión no está ligada al acontecimiento sino al cambio de director del proyecto.



Aparentemente el cineasta Malcolm D. Lee, quien reemplazó a Terence Nance, el director original del largometraje, ya había decidido no incluir la escena de Pepe Le Pew en Space Jam..., por lo que el debate sobre la concepción del personaje podría no haber sido la razón.



En la escena eliminada Le Pew iba a aparecer en una secuencia en blanco y negro al estilo de Casablanca, en la interpretaría a un cantinero que comienza a coquetear con una mujer en el bar, que fue encarnada por Santo.



El personaje iba a intentar besarla aunque la mujer no se lo permite y, en su lugar, le lanza su bebida y lo abofetea con fuerza que lo lanza volando hasta donde el actor LeBron James está, quien lo consulta junto a Bugs Bunny sobre el paradero de Lola Bunny.



Cuando Santo se enteró del corte de su escena se mostró molesta ya que ella sintió que el personaje por fin recibía su merecido en la película, donde se decía que el personaje de la gata Penélope había lanzado una orden de restricción contra él.



La estrella de Jane the Virgin fue víctima de acoso sexual y se ha declarado en contra de ello en repetidas ocasiones, e incluso lanzó una organización sin fines de lucro, Glam with Greice, que busca apoyar a víctimas de violencia doméstica.



Warner Bros. ya ha tenido problemas por otros personajes políticamente incorrectos de los Looney Tunes; el pasado junio se le prohibió a Elmer Gruñón usar un arma en la transmisión del nuevo programa de la caricatura transmitido en HBO.