Paris Hilton confirma que tendrá un programa en Netflix

Ciudad de México.

Paris Hilton es otra de las estrellas que sucumbe ante Netflix.

La empresaria, actriz y DJ confirmó, en entrevista con la revista L'OFFICIEL Italia, que tendrá un show de televisión en la plataforma de streaming.

"Estoy escribiendo un nuevo libro y hay un nuevo programa de TV que saldrá en Netflix", aseguró Hilton.

Será el regreso de la socialité a la pantalla chica desde Hollywood Love Story, en 2018.

The Simple Life, la franquicia Paris Hilton's My New BFF y The World According to Paris son otros de los reality shows en los que ha participado.

No se conocen más detalles oficiales, sin embargo, se especula que podría ser una emisión de cocina, como lo hizo en YouTube con Cooking With Paris.

En la entrevista con la revista, Hilton también anunció el lanzamiento de su perfume número 29, y otros de los proyectos en los que trabaja.

"Mi nueva compañía de belleza está desarrollando una línea de maquillaje. También trabajo en una nueva colección de ropa y lencería. Estoy muy ocupada.

"Además, este año me iré a Washington para apoyar la causa Breaking Code Silence (movimiento que busca crear conciencia sobre las problematicas de los adolescentes)".