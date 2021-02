Preparan cinta biográfica del cantante Robbie Williams

Ciudad de México​.

El cantante Robbie Williams tendrá su propia biocinta que llevará por título Better Man, y será dirigida por Michael Gracey, cineasta detrás de El Gran Showman, reportó Deadline.



El proyecto, que fue escrito por Gracey y los guionistas Oliver Cole y Simon Gleeson y cuenta el asenso a la fama de Williams, se llevará a una convención de compradores en Berlín en los próximos días.

Jules Daly para la firma Big Red Films, Craig McMahon para el sello McMahon Internacional, y el propio Gracey serán productores del largometraje, el cual esperan comenzar a grabar este verano.



Gracey comentó que la cinta surgió tras horas de conversaciones fluidas que tuvo con Williams, las cuales comenzó tras gabar El Gran Showman y tuvieron lugar en dos años consecutivos.



"Quiero hacer esto de una manera realmente original. Recuerdo haber ido al cine cuando era niño y habían películas que me dejaron boquiabierto y me hicieron decir, mientras estaba sentado: 'Nunca había visto esto antes'", comentó el director.

Robbie Williams durante su actuación en el Mundial de Rusia, en 2018.



"Sólo quiero que la audiencia tenga ese sentimiento. Es tan importante que cuando vean esta historia y miren la pantalla que literalmente piensen: 'Nunca había visto esto antes'. Todo lo que puedo decir es que su enfoque es de alto secreto, pero el objetivo es generar ese sentimiento que describo. Es una historia fantástica, y quiero representarla en su dura realidad".



El artista no quiso dar detalles sobre cómo planean representar al músico en la pantalla grande, aunque sí prometió que buscará hacer algo muy diferente a exitosas biocintas recientes como Bohemian Rhapsody y Rocketman.



"A diferencia de algunas personas que nacieron como prodigios o genios de la música y siguen la narrativa del mundo poniéndose al día con su brillantez, esta no es esa historia. Robbie es ese cualquiera que simplemente soñó en grande y siguió esos sueños y lo llevaron a un lugar increíble", añadió.



"No es el mejor cantante o bailarín y, sin embargo, logró vender 80 millones de discos en todo el mundo. Puede identificarse con el tipo que no se ve a sí mismo con un talento extraordinario, aunque, por supuesto, lo tiene. Lo que sí tenía es la voluntad, la visión y la confianza para decir: Voy a perseguir mi sueño".