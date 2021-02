Lidera 'Mank' nominaciones en Critics Choice 2021

Ciudad de México.

La Asociación de Critics Choice anunció este lunes las películas nominadas a la edición 26 de su entrega de premios, y Mank, cinta del director David Fincher, se alzó como la más nominada con 12 menciones.

El drama del director Lee Isaac Chung, Minari, y La Madre del Blues, ambas producciones también de Netflix, compiten por 10 galardones.



Olivia Colman es la única actriz reconocida tanto por el filme The Father como por su participación en la serie The Crown (la lista de nominados a producciones de televisión se dio a conocer el 18 de enero).



Nomadland, de Cloé Zhao, se medirá ante Da 5 Bloods, La Madre del Blues, Mank, Minari, El Juicio de los 7 en Chicago, entre otras, en la categoría de Mejor Película.



El fallecido actor Chadwick Boseman nuevamente se agenció dos nominaciones póstumas, gracias a sus interpretaciones en los filmes de Spike Lee y George C. Wolfe.



Regina King, Lee Isaac Chung, Emerald Fennell, David Fincher, Spike Lee, Aaron Sorkin y Chloé Zhao competirán en el apartado de mejor dirección.



Los ganadores serán anunciados el domingo 7 de marzo, y, debido a la pandemia por coronavirus, el programa se realizará en un formato híbrido, con Taye Diggs como anfitrión desde Los Ángeles y los nominados aparecerán de forma remota.

“La madre del Blues” compite en 10 categorías.

Lista de nominados



Mejor Película



Da 5 Bloods

La Madre del Blues

Mank

Minari

News of the World

Nomadland

Hermosa Venganza

El Juicio de los 7 en Chicago

El Sonido del Metal

One Night in Miami



Mejor Director



Lee Isaac Chung - Minari

Emerald Fennell - Hermosa Venganza

David Fincher - Mank

Spike Lee - Da 5 Bloods

Regina King - One Night in Miami

Aaron Sorkin - El Juicio de los 7 en Chicago

Chloé Zhao - Nomadland



Mejor Actor



Ben Affleck - The Way Back

Riz Ahmed - El Sonido del Metal

Chadwick Boseman - La Madre del Blues

Tom Hanks - News of the World

Anthony Hopkins - The Father

Delroy Lindo - Da 5 Bloods

Gary Oldman - Mank

Steven Yeun - Minari



Mejor actriz



Viola Davis - La Madre del Blues

Andra Day - The United States vs. Billie Holiday

Sidney Flanigan - Never Rarely Sometimes Always

Vanessa Kirby - Pieces of a Woman

Frances McDormand - Nomadland

Carey Mulligan - Hermosa Venganza

Zendaya - Malcolm & Marie



Mejor Actor de Reparto



Chadwick Boseman - Da 5 Bloods

Sacha Baron Cohen - El Juicio de los 7 en Chicago

Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah

Bill Murray - On the Rocks

Leslie Odom, Jr. - One Night in Miami

Paul Raci - El Sonido del Metal



Mejor Actriz de Reparto



Maria Bakalova - Borat Subsequent Moviefilm

Ellen Burstyn - Pieces of a Woman

Glenn Close - Hillbilly Elegy

Olivia Colman - The Father

Amanda Seyfried - Mank

Yuh-Jung Youn - Minari



Mejor Ensamble Actuando



Da 5 Bloods

Judas and the Black Messiah

La Madre del Blues

Minari

One Night in Miami

El Juicio de los 7 en Chicago



Mejor Guión Original



Lee Isaac Chung - Minari

Emerald Fennell - Hermosa Venganzan

Jack Fincher - Mank

Eliza Hittman - Never Rarely Sometimes Always

Darius Marder y Abraham Marder - El Sonido del Metal

Aaron Sorkin - El Juicio de los 7 en Chicago



Mejor Guión Adaptado



Paul Greengrass y Luke Davies - News of the World

Christopher Hampton y Florian Zeller - The Father

Kemp Powers - One Night in Miami

Jon Raymond y Kelly Reichardt - First Cow

Ruben Santiago - Hudson - La Madre del Blues

Chloé Zhao - Nomadland

Mejor Fotografía



Christopher Blauvelt - First Cow

Erik Messerschmidt - Mank

Lachlan Milne - Minari

Joshua James Richards - Nomadland

Newton Thomas Sigel - Da 5 Bloods

Hoyte Van Hoytema - Tenet

Dariusz Wolski - News of the World