"La Llorona" en los Globos de Oro, una nominación "histórica" para Centroamérica

Guatemala.

La nominación de la película "La Llorona" a la mejor cinta en lengua extranjera en los Globos de Oro es "un hecho histórico" para Guatemala y Centroamérica, afirmó el director de la obra cinematográfica, Jayro Bustamante.

"Después de todo lo que hemos vivido como países y de todo lo que el arte ha sido silenciado en nuestros países, empezamos a tener estos espacios y nuestra voz se empieza a escuchar, se empieza a amplificar con el eco de estas plataformas", aseguró Bustamante en entrevista con la Agencia Efe.

El cineasta aseguró que recibe la selección de la película, de producción guatemalteca y francesa, con "mucho honor" al igual que el equipo de más de 500 personas que trabajaron en el filme, sobre todo en un país, Guatemala, donde "se hacen en promedio cuatro películas al año".

Tener una nominación de este calibre "significa muchísimo y lo tomamos como un premio", dijo con una sonrisa Bustamante, y agregó que también es consciente, junto a su equipo, "de que los 'Golden Globes' representan a los mejores críticos de la industria, de alguna manera".

Bustamante reunió ayer a algunos miembros de la película en las oficinas de La Casa de Producción, su productora, para ver las nominaciones y pese a que "con el distanciamiento no pudimos ser muchos", "esperamos que pronto podamos festejar esto y otro montón de premios que por este período (de pandemia de la covid-19) no hemos podido festejar".

Cinta multipremiada

Estrenada en el Festival de Venecia de 2019, La Llorona ha obtenido una veintena de nominaciones y 15 premios internacionales.

Entre ellos sobresale el galardón a Bustamante como mejor director en Venecia y mejor película en la "Giornate Degli Autori".

Además, fue selección oficial del festival de Sundance 2020; mejor película extranjera de la Sociedad de Boston de Críticos de Cine; premio especial del jurado del Festival de Cine de la Habana y parte del Festival de Cine de San Sebastián.

Llegar a los Globos de Oro también "significa que nuestra industria (en Guatemala) creció y que creció en todas las ramas y que estamos listos para grandes cosas", mencionó Bustamante.

A los guatemaltecos "todavía nos toca entender la importancia de la cultura; siempre han sido menospreciada y es muy raro porque siendo un país tan rico culturalmente es a lo que menos importancia le damos".

La nominación pone a Guatemala "mundialmente en el mapa" y es la oportunidad perfecta para que, más allá del "público que nos sigue y apoya", el Gobierno y el Estado lo valoren "desde sus entidades culturales como una gran oportunidad como marca cultura país, como marca legado país, como suceso histórico".

Más allá de esa historia de terror, de dolor y coraje como es La Llorona -y la metáfora de un conflicto armado cruento en Guatemala- para Bustamante es fundamental también poder "compararnos en el cine con historias propias que, nos gusten o no, estemos de acuerdo o no con el tema de la historia; tener nuestro propio material que documenta nuestra existencia si podemos hacerlo".

Otros alcances

Bustamante consideró que además del legado social, cultural y artístico de la película, y más allá de la discusión interna que el tema -el genocidio- provoca en Guatemala, es también importante "hablar con mis interlocutores locales desde el punto de la industria, de los emprendedores y el trabajo que ha dejado" el filme, pues así también "se puede ampliar la accesibilidad al cine en Guatemala".

La Llorona es el tercer largometraje de Bustamante y forma parte de la 'trilogía del desprecio' elaborada por el cineasta, junto a sus filmes Ixcanul y Temblores, que representan los tres insultos a revertir en un país conservador como Guatemala de acuerdo al director: "indio, hueco (homosexual) y comunista".

Con nuevos proyectos en camino y en proceso de formación de nuevos actores y de otras áreas del cine, Bustamante esperará ese día, el de la noche de gala de los Globos de Oro, para seguir marcando la historia.

Aún sin saber si el distanciamiento por la covid-19 permitirá un evento presencial, el director anhela ese contacto que refleja al arte en el que trabaja: uno "humano, emocional, físico, presencial".

Poder estar "con la gente que conoce cómo es el proceso doloroso y satisfactorio de llegar a hacer una película, es otro anhelo", aunque incomparable con ese "premio de ser la primera película guatemalteca nominada a los Golden Globes".

En la ceremonia se medirá con otras cinco películas nominadas: la danesa Another Round, la italiana The Life Ahead, la estadounidense Minari y la francesa Two of Us.

Competir contra esas obras "también nos enorgullece, nos hace sentir también enormes, aunque nos cuesta mucho a veces creérnosla por venir de dónde venimos", concluyó.