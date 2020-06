Hugh Jackman podría interpretar a Enzo Ferrari

EUA.

El actor Hugh Jackman está en charlas para encarnar al fundador de la marca Ferrari, Enzo Ferrari, en la película biográfica Ferrari, del director Michael Mann, reportó NME.



El largometraje, que será basado en el libro Enzo Ferrari: The Man and the Machine, de Brock Yates, tendrá un guion del fallecido Troy Kennedy Martin, con una revisión realizada por Mann.



Ferrari seguirá al empresario en el verano de 1957, durante el cual él y su esposa, Laura, intentaron manejar su negocio, la muerte de su hijo y el romance de Ferrari con otra mujer, con quien tuvo otro hijo.



La película también se centrará en la carrera Mille Miglia, de Italia, la cual es popular en el País por su nivel de dificultad.



La productora STX, que distribuirá el filme en Reino Unido e Irlanda, comentó detalles sobre la trama, entre los que dijo que el personaje de Laura descubrirá los secretos de su marido que han sido guardados desde hace tiempo.



"Las oportunidades aumentarán y se desvanecerán, y los conductores, como los hijos sustitutos, irán más allá del límite. Ferrari es la historia de un verano de 1957, cuando todas las fuerzas dinámicas en la vida de Enzo Ferrari, tan combustibles y volátiles como los autos de carreras que construye, chocan", comentó la empresa en una declaración.



"Mann aportará su pasión por los personajes extraordinariamente vívidos y el peligroso mundo del automovilismo en los años 50 para crear una experiencia épica y cinematográfica".



Más detalles sobre la producción de la cinta, su posible elenco y fechas de grabación y estreno se desconocen hasta el momento.