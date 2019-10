Gemini Man: el clón de Will Smith

Los Ángeles.

Más o menos en la época en la que cumplió 50 años, Will Smith se topó con un muro invisible.“Dejé de hacer cine durante unos años”, recordó el actor. “Creo que de alguna manera llegué a un tope en mi vida. Había creado lo que había podido crear en mi carrera. Se me estaba acabando la sabiduría que podía ofrecerle a mi familia”.

“Llegué al punto en el que tuve una especie de colapso en mi vida y mis creaciones”.

Ahora Smith tiene 51 años y en un día soleado en un hotel de Beverly Hills hizo un recuento de los días nublados.

Tecnología Las técnicas usadas en este filme son similares a las usadas por la nueva versión del clásico “El rey león” de Disney, que parece de acción real pero fue hecha toda en computadora.

“Me tomé un descanso de unos años”, dijo, “principalmente para estudiar y hacer un viaje espiritual. Aladdin fue mi primer regreso para ver si mi corazón seguía sintiendo algo por este tipo de actuación, y Gemini Man fue el siguiente paso para constatar si me seguía gustando actuar”.

“Tuve que convertirme en algo nuevo para crear algo nuevo”. Es probable que Aladdin no haya sido algo nuevo (es una versión en acción viva de un clásico animado y ha recaudado más de mil millones de dólares en el mundo), pero Gemini Man de Ang Lee, que se estrenará en Estados Unidos el 11 de octubre, definitivamente lo es. En Honduras también se estrenará este mes.

-Rol-

Smith interpreta a un asesino a sueldo ya retirado del gobierno llamado Henry Borgan, a quien persigue un asesino que resulta ser un clon más joven de sí mismo.

“Vela”, dijo Smith, muy elegante vistiendo pantalones negros y un suéter negro con blanco. “Este clon conoce todos mis movimientos, así que la situación está fuera de control. Soy yo, luchando contra mí mismo”.

Smith se preparó para el rodaje montando su propio Festival de Cine de Will Smith.

Resultado La producción se paseó por viejas fotos y tomas del actor cuando estaba en la década de sus 20 --la edad de su clon “Junior”-, incluyendo de “Bad Boys”.

“Tenía que hacer un ejercicio en retrospectiva y verme actuando cuando era más joven. Comencé viendo The Fresh Prince, explicó, refiriéndose al éxito de televisión que lo dio a conocer The Fresh Prince of Bel-Air (1990-1996). “Para Gemini Man hicieron un modelo digital de mí con base en la primera película de Bad Boys”.

Ver la versión digital de su yo más joven fue “como un trabalenguas mental”, añadió.

“Vi esa versión de mí a los 23 años y pensé: ‘No puedo creerlo’”, dijo. “Esto no es una especie de proceso de reversión del envejecimiento. El personaje más joven no soy yo en el presente. Crearon un personaje cien por ciento digital que está absolutamente recreado. No tomaron mi imagen y le quitaron algunas arrugas. Se trata de un personaje generado por computadora (CGI, por su sigla en inglés), un humano completamente digital”. “Es realmente espectacular”.

Como era de esperarse, las escenas en las que Borgan encara a su clon digital fueron muy complejas de filmar.

“Había un molde de mi rostro que se hizo para garantizar que el modelo CGI se pareciera a mí”, explicó Smith. “Cada día en el plató, tomaban un marcador negro y dibujaban puntos en mi rostro. Eran puntos de rastreo. Cuando me movía, la cámara captaba el espaciado matemático de los movimientos para que la computadora pudiera recrear después mis expresiones por medio del avatar”.

El tráiler de la nueva película de Will Smith muestra a un joven clon asesino de una organización oscura enviado a matar a la versión más vieja de sí mismo.

“Así, podíamos hacer la captura facial en el momento”.Ver a dos versiones de sí mismo luchando entre sí fue una experiencia que no había vivido antes.

“Cuando vi a los personajes juntos por primera vez haciendo una escena de riesgo impresionante pensé: ‘¿Será que gané la mitad del dinero que debí haber ganado?’”, bromeó Smith.

“La buena noticia es que ahora puedo comer lo que yo quiera, engordar y decir: ‘¡Ve a crear mi versión de 23 años en la computadora!’”.

Este tipo de tecnología revolucionará el mundo cinematográfico, predijo Smith.

“Con la tecnología hemos llegado a un punto”, dijo, “en el que estos personajes se ven tan reales que te preguntas: ‘¿Ese actor es real?’. Eso significa que puedes hacer películas usando a tu propia persona a cualquier edad. Es muy emocionante porque realmente abre todo un mundo”.

Datos 1-actuación Will Smith se enfrenta a una versión más joven de sí mismo en el filme de ciencia ficción "Gemini Man", que sus creadores aseguran representa el mayor salto de Hollywood en la creación de imágenes generadas por ordenador.



2-carrera Will Smith es un actor consagrado en Hollywood. También ha incursionado en el canto. Está casado con la actriz Jada Pinkett Smith, con quien procreó a dos hijos, también dedicados a la actuación y la música.

Hubo una época en la que Will Smith era el rey de los éxitos taquilleros del verano, encabezó las carteleras con Independence Day (1996), Men in Black (1997) y Enemy of the State (1998). Esos días quedaron atrás, aunque Aladdin fue su primer éxito taquillero en más de una década.

Eso es aún más impresionante cuando consideras que en un inicio Smith dudó si ponerse en los zapatos de Robin Williams, cuya interpretación icónica como el genio le dio vida al clásico animado en 1992.

“Me dio miedo”, reconoció con una sonrisa. “En definitiva todo empezó con ese miedo. Lo que Robin Williams hizo con este personaje no dejó mucho espacio para añadirle algo más al genio, pero cuando llegué a la parte musical, despertó en mí esa parte divertida, infantil y boba. Resultó ser una de las experiencias más alegres de mi carrera”. Se trata de una experiencia que evocará gracias a un recuerdito o dos.

Anhelo ¿Cuál fue su deseo al apagar las velas en su cumpleaños 50?“Deseé tener un entendimiento divino”, dijo Will Smith. “Siento que la falta de entendimiento o la confusión son la madre del miedo y la violencia. Así que deseé tener el entendimiento divino para compartirlo con todos. El entendimiento es la semilla de la paz”.





TRAYECTORIA

Gracias a su carisma, la cadena NBC contrató a Will Smith para protagonizar la comedia de situación The Fresh Prince of Bel Air, que se transmitió de 1990 a 1996. No obstante, no conforme con la televisión, decidió que su meta sería convertirse en “la mayor estrella de cine del mundo”.

Más o menos alcanzó esa meta con Bad Boys (1995), Independence Day, Men in Black, Men in Black II (2002) y Bad Boys II (2003). También probó su veta dramática en The Legend of Bagger Vance (2000), Ali (2001), The Pursuit of Happyness (2006) y Seven Pounds (2008). Tanto Ali como The Pursuit of Happyness le valieron una nominación al Oscar como mejor actor.

Después llegó Bright 2, la siguiente entrega de la serie de Netflix Bright, que se estrenó en 2017.

También retomará su personaje como el detective Mike Lowrey, al lado de Martin Lawrence en Bad Boys for Life, que se estrenará en 2020, y una cuarta película de la serie que aún no tiene título. “Hace casi 20 años (el productor) Jerry Bruckheimer les dio la oportunidad a dos jóvenes negros de la televisión”, dijo Smith, “y es genial que estemos aquí ahora. Realmente logramos capturar algo de magia en esa época. Lo estamos haciendo de nuevo y se siente maravilloso”. Esta entrega encuentra a Lowrey en medio de una crisis de la mediana edad… algo con lo que Smith pudo identificarse.

Cumplir 50 años fue revelador para Smith, quien ha estado casado con Jada Pinkett Smith desde 1997. Tiene tres hijos: Jaden y Willow con Jada y Trey con su exesposa Sheree Zampino.