EnchufeTV lanza tráiler de su película "Dedicada a mi Ex"

Los exitosos comediantes de "EnchufeTV" ya lanzaron el tráiler de su primera película original y que lleva por título "Dedicada a mi Ex". La cinta promete ser bastante divertida.



"Dedicada a mi ex" se estrenará el próximo 8 de noviembre de 2019. El tráiler oficial que fue publicado en YouTube ya consiguió más de 900 mil reproducciones.



La película contará la historia de un chico que sufre una ruptura amorosa porque su novia se va del país. En su afán de estar con el amor de su vida decide ir a visitarla pero necesita una cantidad de dinero para emprender el viaje. Sin embargo, no tiene los recursos económicos.



Para conseguirlos, el protagonista se propone crear una agrupación musical con sus amigos para participar en una batalla de bandas. El ganador obtendrá 10.000 dólares.



El elenco de la película es integrado por las estrellas de EnchufeTV como Nataly Valencia, Erika Russo, Orlando Herrera. También se contará con la participación especial de estrellas de la talla de Eugenio Derbez, Lorna Cepeda, Luisito Comunica, Yosstop, entre otros.