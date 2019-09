Tráiler de 'Frozen 2' ; Elsa y Anna en el viaje para salvar a Arendelle

Estados Unidos.

Disney lanzó un nuevo tráiler de "Frozen 2" el lunes y reveló más de la historia detrás de la aventura llena de acción, que se centra en salvar a Arendelle.

Junto con Anna, Kristoff, Olaf y Sven, la reina Elsa se embarcará en un peligroso viaje hacia lo desconocido, más allá de Arendelle, mientras tratan de proteger su reino del mal.

En esta secuela los fanáticos conocerán la verdad sobre el pasado de Elsa y por qué nació con poderes mágicos, mientras exploran los secretos y misterios de las historias que sus padres les contaban en su infancia sobre el bosque encantado, que tiene la clave para derrotar la amenaza a su hogar.

El primer trailer completo, que se lanzó en junio, mostraba a Elsa luchando contra el mar oscuro en su viaje de descubrimiento.

Para la segunda parte de la aventura que estrenó por primera vez en 2013, regresan los actores Kristen Bell (Anna), Idina Menzel (Elsa), Josh Gad (Olaf) y Jonathan Groff (Kristoff), mientras que Evan Rachel Wood ("Westworld") y Sterling K. Brown ("This Is Us") se unirán al elenco por primera vez.

"Frozen 2" llegará a los cines a mediados de noviembre de 2019.