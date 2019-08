Estrenos en cine: acción y aventura en Dora la exploradora

Redacción.

Esta película está inspirada en la caricatura Dora la exploradora, y se llama Dora y la ciudad perdida.

Dora cobra vida en la pantalla grande con personajes hispanos que deja un poco el estilo caricaturesco para ser más de la vida real. No solo trata de agradar a los niños, sino también a adultos. La actriz peruana Isabela Moner es la que le da vida a la niña curiosa, viajera y exploradora, pero en una versión adolescente. Para la joven Isabela, esta película “empodera a las mujeres jóvenes y arroja una luz positiva sobre lo que significa ser inteligente y educada".

Otros personajes son la estrella mexicana Eugenio Derbez, que interpreta a un profesor misterioso, y la actriz estadounidense Eva Longoria como su madre.

Actores. Eva Longoria, Isabela Moner y Michael Peña en una escena de la película.

El actor mexicano Michael Peña le da vida al padre de Dora; al famoso primo Diego, Jeff Wahlberg, de origen dominicano, y a su abuela, la actriz mexicana Adriana Barraza.

En esta película, Dora lucha por salvar a sus padres mientras resuelve el misterio que tiene una ciudad de oro en medio de la jungla, pasando por cosas desafiantes. Esta cinta hace un tributo a la cultura Inca y se escuchan algunas palabras en quechua.

Regularmente, la exploradora en la caricatura se veía envuelta en situaciones que la llevaban a encontrar objetos extraviados y ayudar a sus amigos; sin embargo, en esta ocasión tendrá que valerse de todas sus habilidades para recuperar algo todavía más valioso: a sus padres. ¿Será que el Zorro los habrá secuestrado?

Otros estrenos: La tercera entrega de Agente bajo fuego regresa con Gerard Butler

y Morgan Freeman

Porque no basta con salvar al Presidente de Estados Unidos ni una ni dos veces, ¿por qué no salvarlo una tercera? Hoy se estrena en los cines Agente bajo fuego, la última parte de la saga de acción protagonizada por Gerard Butler, en donde regresa como Mike Banning, el implacable agente que labora para el Servicio Secreto de Estados Unidos. Ahora, Butler tendrá que defender a Allan Trumbull, interpretado por el legendario actor Morgan Freeman; no obstante, en esta ocasión Mike Banning se convierte en el principal sospechoso de un atentado fallido en contra del mandatario norteamericano.

La música de mi vida, una historia de amor y esperanza

La música de mi vida es un drama ambientado con la música y las letras de las canciones atemporales de Bruce Springsteen. La película cuenta la historia de Javed (Viveik Kalra), un adolescente británico de ascendencia paquistaní que creció en la ciudad de Luton, Inglaterra, en 1987. En medio de la agitación racial y económica de la época escribe poesía como un medio para escapar de la intolerancia de su ciudad natal y la inflexibilidad de su padre tradicional.

El manicomio: la cuna del terror, miedo y locura

Aunque su título en español sitúa la acción de esta película en un manicomio, realmente se desarrolla en un antiguo asilo para enfermos de tuberculosis, usado además por los nazis para algunos de sus experimentos.

Hasta este lugar llega un grupo de youtubers, quienes se han desafiado a pasar una noche en el lugar, teniendo como testigos a sus seguidores en las redes sociales. Ellos se hacen guiar por Theo, un estudiante de Medicina que conoce muy bien el lugar y sus oscuras historias.