“El Rey León”, el gran desafío de Jon Favreau

Jon Favreau pasó una parte importante de su primavera promocionando Spider-Man: Far from Home, el sexto filme del Universo Cinematográfico de Marvel en el que ha interpretado a Happy Hogan, el que durante años fue confidente de Tony Stark, pero su mente estaba en otro lugar.

“Finalmente terminé El rey león”, dijo el director de 52 años.

“Visualmente hicimos algo que no se ha realizado antes, lo cual es muy emocionante. Estamos hablando de material visual extraordinario, un reparto asombroso y aquella hermosa colección de canciones. No puedo esperar a que toda una nueva generación de fanáticos descubra El rey león”.

Datos 9 remakes ha realizado Disney con esta nueva versión de El rey león. Algunas repiten el argumento en cierta medida, como El libro de la selva y Aladdin. 36 millones de visualizaciones tiene el tráiler de la nueva película en YouTube. Disney aprovecha ese éxito para promocionar su parque en París.

Favreau no es un novato a la hora de volver a imaginar filmes clásicos animados, después de haber dirigido El libro de la selva (2016), una nueva versión del clásico de 1967 que obtuvo 966 millones de dólares en la taquilla internacional.

El director dice que si salen cantando “Hakuna Matata” se sentirá extasiado.

Hay una fusión entre la narración y la tecnología.

Sin embargo, El rey león es una historia diferente. Es la película animada dibujada a mano que más dinero ha recaudado en la historia del cine, y ganó premios Oscar por la banda sonora de Hans Zimmer y por la elegante balada Can You Feel the Love Tonight, escrita por Tim Rice y Elton John. Además, está la versión de Broadway, que se estrenó en 1997 y aún está en cartelera —como el tercer espectáculo que más tiempo se ha presentado en la historia de Broadway—, y que ha generado más de mil millones de dólares hasta la fecha.

La respuesta de Favreau a ese pasado histórico fue regresar al núcleo de la historia.

“El corazón de El rey león es una historia sobre un hijo llamado Simba que trata de mantenerse al nivel del legado que dejó atrás su padre muerto, el rey Mufasa”, dijo el director durante una entrevista en un hotel de Los Ángeles. “Es el viaje de un héroe hacia la madurez”.

Disney no ha revelado el presupuesto usado en la cinta.

Realista. El reparto de voces de Favreau incluye a James Earl Jones, que vuelve a interpretar su papel de Mufasa, J.D. McCrary como Simba, Seth Rogen como Pumba y Donald Glover como Simba adulto.

Beyoncé Knowles-Carter presta su voz al amor de Simba, la feroz leona Nala. También participan Chiwetel Ejiofor como Scar, John Oliver como Zazu, Alfre Woodward como la reina Sarabi y Eric Andre, Florence Kasumba y Keegan-Michael Key como el adulador trío de hienas de Scar.

“Es un reparto asombroso”, dijo Favreau, “y también son personas con los pies en la tierra. Les encantó esta historia cuando eran niños o querían hacerlo por sus hijos. Simplemente estaba rodeado de todo ese talento, lo cual de verdad es evidencia del amor que la gente siente por este material”.

La película marcó a toda una generación en los 90.

Él y el director de fotografía, Caleb Deschanel, utilizaron tecnología de punta para que este reino animal cobrara vida de una manera más realista, con la ayuda de Rob Legato, el supervisor de efectos especiales ganador del Óscar cuyos créditos incluyen Titanic (1997), Hugo (2011) y El libro de la selva.

En resumen, El rey león utiliza tecnología de realidad virtual para crear locaciones, perfeccionar la iluminación y ajustar las emociones de cada personaje. La técnica de cinematografía se llama producción virtual, y tiene como propósito utilizar un plató de realidad virtual para crear una estética de acción viva.

“Lo hicimos como si se trata de una historia con actores reales”, dijo Favreau, “pero lo asombroso es que no hay animales de verdad. Ni siquiera hay una actuación que se haya filmado”.