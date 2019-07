Estrenos en cine: Greta, una amistad llena de misterio y suspenso

REDACCIÓN.

Una joven encuentra un bolso perdido en el metro y decide regresarlo a su dueña, ¿qué podría salir mal? Bajo esta simple premisa, el director Neil Jordan, responsable de títulos como The Crying Game, Interview with the Vampire y Michael Collins, nos adentra en la perturbadora historia de Greta.

La película es protagonizada por Chloë Grace Moretz e Isabelle Huppert. Grace encarna el papel de Frances McCullen, una chica amable, algo ingenua y que sufre por la reciente muerte de su madre, ella entabla una enigmática relación con Greta (Isabelle Huppert), una viuda excéntrica que enfrenta la soledad como profesora de piano. Luego de que Frances encuentra el bolso de Greta en el metro y se lo devuelve, se vuelven cercanas y ambas disfrutarán de la compañía diaria.

Al principio esta amistad parece ser sana y alegre hasta que Frances encuentra un gabinete lleno de bolsas como la que ella le devolvió a Greta, pero estas tienen en la parte trasera el nombre y el teléfono de varias chicas.

La joven no sabe a quién contarle y acude a su mejor amiga, Erica, quien de pronto también se convertirá en una víctima de la viuda. Frances intentará salvar a su mejor amiga y, al mismo, tiempo, ponerle un alto a Greta, quien se ha vuelto cada vez más violenta y la sigue a todos lados.

Acción y comedia: Stuber: Locos al volante

En este filme conocerá a Stu (Kumail Nanjiani), un conductor de Uber con muy buenos modales y gran paciencia. Un día, el destino lo llevará a toparse con un cliente que desea también sea una persona tranquila como él; pero la realidad es otra: la persona que aborda su automóvil (Dave Bautista) resulta ser un policía que se encuentra muy cerca de atrapar a un despiadado asesino, por lo que involucrará a Stu en una terrible experiencia mientras lleva a su cliente durante trabajo oficial.

Este par, opuestos en carácter, deberá encontrar una manera de colaborar para finalizar una misión llena de balazos, golpes, gritos y situaciones incómodas. La cinta es dirigida por Michael Dowse, escrita por Tripper Clancy y también con las actuaciones de Iko Uwais, Natalie Morales, Betty Gilpin, Jimmy Tatro, Mira Sorvino y Karen Gillan.