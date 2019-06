Estrenos en cine: los Hombres de Negro están de regreso

Redacción.

Este jueves se presenta un espectacular estreno que continúa la saga de ciencia ficción Hombres de Negro, que mostró la difícil convivencia en el universo y su inestable equilibrio. MIB está protagonizada por Chris Hemsworth (Thor) y Tessa Thompson (Valkyrie).

Los Hombres de Negro siempre han protegido a la Tierra de las amenazas del universo. En esta nueva aventura abordan su mayor amenaza hasta la fecha: un infiltrado en la misma organización de los Hombres de Negro. Y para luchar contra unos nuevos malévolos aliens camuflados como humanos utilizarán una gran tecnología.

Este nuevo filme de la saga de ciencia ficción Men in Black, basado en los personajes creados por Lowell Cunningham en sus cómics The Men in Black, está dirigido por F. Gary Gray (Fast & Furious 8, Straight Outta Compton) y cuenta con guion de Matt Holloway y Art Marcum, responsables de los guiones de los filmes Iron Man (2008) y Transformers: El último caballero (2017).

El sótano de Ma llena de terror y suspenso la pantalla grande

Un grupo de amigos sale con la furgoneta de uno de ellos en busca de un fin de semana de libertad. En su camino conocerán a una mujer de avanzada edad a la que pedirán que les compre alcohol, ya que ellos no tienen la mayoría de edad.

Será entonces cuando la encantadora señora les proponga realizar una fiesta en su casa, para la que solo tendrán una condición: podrán hacer lo que deseen en el sótano, pero no podrán subir. Cuando los jóvenes piensan que su suerte no puede ir mejor, una serie de extraños acontecimientos comienzan a suceder, poniendo en tela de juicio las intenciones de su nueva y misteriosa amiga.

El thriller de suspenso lo dirige Tate Taylor (La chica del tren, Criadas y señoras), cuyo guion escribe Scotty Landes (Workaholics).