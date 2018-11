Ralph no solo rompe el Internet, también la taquilla de EEUU

Los Ángeles, California.



Del mundo de las maquinitas al ciberespacio, "Wifi Ralph" se puso al frente de la taquilla de Estados Unidos y Canadá.



La cinta de Disney recaudó 56,2 millones de dólares entre viernes y domingo, según cifras consolidadas de la firma especializada Exhibitor Relations divulgadas el lunes.



"Ralph Breaks the Internet", secuela animada de "Ralph, el demoledor", disfrutó del segundo mejor debut del fin de semana de Acción de Gracias de la historia, detrás de la cinta de Disney "Frozen", según Variety.com.



Sin embargo, necesitará seguir con ese impulso para compensar su presupuesto de producción de 175 millones de dólares.



La película tiene como protagonista a Ralph (en la voz de John C. Reilly) y su amiga Vanellope von Schweetz (Sarah Silverman), aventurándose en el amplio mundo de la web, donde se encuentran con un comportamiento no muy del estilo Disney.



La cinta ya se había hecho viral por el "blanqueamiento" de la única princesa negra de Disney -Tiana, de "La princesa y el sapo"- que llevó a varias protestas que forzaron al estudio a redibujarla.



El segundo puesto este fin de semana fue para otro nuevo lanzamiento, "Creed II: La leyenda de Rocky" de MGM, con una recaudación de 35,5 millones de dólares. El octavo capítulo de la saga "Rocky" es protagonizado por Michael B. Jordan, Dolph Lundgren y, por supuesto, Sylvester Stallone como Rocky Balboa.



En tercer lugar se ubicó la animación destinada a toda la familia "El Grinch", con 30,3 millones de dólares. Benedict Cumberbatch le pone su voz al malhumorado protagonista, con el apoyo de Rashida Jones y Angela Lansbury.



Pasando del primer lugar el hasta el cuarto, está "Criaturas fantásticas: los crímenes de Grindelwald" de Warner Bros., con 29,3 millones de dólares.



La precuela de Harry Potter es protagonizada por Eddie Redmayne como Newt Scamander, quien junto a Albus Dumbledore (Jude Law) intentará acabar con el malvado Gellert Grindelwald (Johnny Depp).



En quinto lugar quedó "Bohemian Rhapsody" de Fox, la película biográfica sobre Freddie Mercury y el grupo de rock Queen, con 14 millones de dólares.



Rami Malek ha sido aclamado por la crítica por su interpretación del cantante y compositor, y la película ha acumulado más de 150 millones de dólares en América del Norte.



Completan el top 10 del fin de semana:



"Familia al instante" (12,3 millones de dólares)



"Robin Hood" (9,1 millones de dólares)



"Viudas" (8,2 millones de dólares)



"Green Book" (5,5 millones de dólares)



"Nace una estrella" (3 millones de dólares)