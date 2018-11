Deadpool se pone navideño en nuevo trailer

Estados Unidos.

Once Upon a Deadpool lleva a Deadpool a los cines para una versión más familiar de Deadpool 2, pero necesita secuestrar a Fred Savage para que suceda.

En el primer tráiler del corte PG-13 de Deadpool 2, el mercenario enmascarado secuestra al actor Savage (The Wonder Years), hace un guiño a su personaje de niño en The Princess Bride, en donde su abuelo le lee un cuento para dormir.

Dado que se trata de la versión acogedora, menos sangrienta, menos violenta de Deadpool 2, es lógico que se enmarque como un cuento antes de dormir.

El nuevo video de Deadpool (Ryan Reynolds) y Fred Savage fue filmado con un pequeño equipo dentro de un día. Mientras que el resto de la película es solo una versión más limpia de Deadpool 2.

"Prefiero las películas de Marvel", dice Fred. "Somos Marvel", responde Deadpool.

También lee: "La Casa de Papel" gana el Emmy Internacional a mejor drama

En Estados Unidos por cada boleto comprado para Once Upon a Deadpool, se donará $ 1 a la organización benéfica Fuck Cancer (llamada Fudge Cancer para este corte PG-13) y estará en taquilla por unas dos semanas.

Todavía no hay fecha de estreno concreta para los cines en Latinoamérica.