"La casa con un reloj en sus paredes" en la cima de la taquilla en EEUU y Canadá

Los Ángeles, Estados Unidos

La comedia de horror sobre un reloj que hace la cuenta regresiva hacia el día del juicio final, de la casa productora de Steven Spielberg, se puso el fin de semana a la cabeza de la taquilla en Estados Unidos y Canadá.

Según estimaciones de la firma especializada Exhibitor Relations, "The House with a Clock in Its Walls", de Universal, alcanzó 26,9 millones de dolares en su debut en este fin de semana de tres días.

Jack Black y Cate Blanchett protagonizan el filme al lado del joven Owen Vaccaro, que interpreta a Lewis Barnavelt, un huérfano enviado a vivir con su tío hechicero.

En su segunda semana, "Un pequeño favor" saltó al segundo lugar de la lista. La historia de Lionsgate es sobre una mamá bloguera (Anna Kendrick) que investiga la desaparición de su amiga (Blake Lively) y obtuvo 10,4 millones de dólares.

Solo un poco más abajo, con 10,3 millones de dólares, se ubicó de "La Monja", que cayó a tercer lugar.

Después de caer del número uno en la taquilla, la película de acción "El Depredador" se colocó en el cuarto lugar con una ganancia de 8,7 millones de dolares.

La cinta de Fox, que llega 30 años después de la original protagonizada por Arnold Schwarzenegger, recaudó 24 millones de dólares en su fin de semana de estreno, aunque estuvo por debajo de la expectativas.

"Crazy Rich Asians", una comedia romántica con un elenco casi completamente asiático y producida por Warner Bros., se mantuvo en quinto lugar con ingresos por 6,5 millones de dólares.

El filme dirigido por Henry Golding y Constance Wu ha tenido una abundante recaudación de 159,4 millones de dólares en las seis semanas que ha estado en cartelera en Estados Unidos y Canadá.

Completan la lista de las 10 más taquilleras:

6.- "White Boy Rick" (5,0 millones de dólares)

7.- "Peppermint" (3,7 millones de dólares)

8.- "Fahrenheit 11/9" (3,1 millones de dólares)

9.- "The Meg" (2,4 millones de dólares)

10.-"Searching" (2,2 millones de dólares)