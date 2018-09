El terror de "La Monja" se impone en la taquilla estadounidense

Los Ángeles, EUA.

La película de terror La Monja dominó con contundencia la taquilla estadounidense este fin de semana al recaudar 53,5 millones de dólares en su fin de semana de estreno, informó el portal especializado Box Office Mojo.



Esta cinta, que cuenta con el mexicano Demián Bichir como estrella, ingresó 131 millones en todo el mundo.



El director Corin Hardy ("The Hallow", 2015) se pone al frente de esta cinta derivada ("spin-off") de la saga de El Conjuro acerca de un cura que es enviado por el Vaticano a Rumanía para investigar la misteriosa muerte de una monja.



Tras tres semanas como líder de los cines en Estados Unidos, la comedia romántica "Crazy Rich Asians" quedó relegada al segundo puesto al ingresar 13,6 millones.



Se trata de la primera película de un gran estudio de Hollywood, en este caso Warner Bros., encabezada por un reparto de origen asiático desde "The Joy Luck Club" (1993).



Dirigida por Jon M. Chu ("G.I. Joe: Retaliation", 2013), esta cinta protagonizada por Constance Wu y Henry Golding cuenta la historia de una joven que se enamora en Nueva York de uno de los hombres más ricos de Singapur.



El último puesto del podio fue para el filme "Peppermint", que en su desembarco en la pantalla grande se embolsó 13,3 millones.



Jennifer Garner regresa al cine de acción con esta película en la que interpreta a una mujer que emprende por su cuenta una sangrienta venganza contra los criminales que mataron a su marido y su hija.



Por su parte, el filme de acción "The Meg" sumó 6 millones de dólares a una recaudación acumulada en todo el mundo que asciende a casi 492 millones.



Jason Statham, que está acompañado por Ruby Rose y Rainn Wilson en el elenco, se enfrenta en esta película a un descomunal y temible tiburón de 23 metros conocido como Megalodón.



Por último, el thriller "Searching", ópera prima del cineasta indio Aneesh Chaganty que lidera el actor John Cho, se anotó 4,5 millones.



Esta película se centra en la desaparición de una adolescente, un misterio narrado por completo a través de la pantalla de una computadora.