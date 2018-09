Bruce Willis regresa a 'Duro de Matar'

Estados Unidos.

Una sexta entrega de la saga Duro de Matar (Die Hard), sobre el policía interpretado por Bruce Willis, está en marcha.

Aunque los rumores sobre el proyecto fílmico datan desde 2015, el productor Lorenzo di Bonaventura hizo en anunció oficial hasta este semana a la revista Empire.

"Pueden interpretar nuestras intenciones con el hecho de que el título que tenemos es McClane. Queremos que los espectadores se involucren en John McClane más que antes", dijo Di Bonaventura.

La franquicia ha acumulado en taquilla más de mil 434 millones de dólares.

Di Bonaventura señaló que la historia será a la vez una secuela y una precuela, pues tocará situaciones de la vida del personaje en su juventud.

También mira: Los nuevos galanes de Hollywood que enloquecen a las millennials

"Yo no sé cómo hacer Duro de Matar sin Bruce. La idea de que su rol no es tan importante en esta película no es correcta. Exploraremos a John McClane en sus 20, pero de igual importancia que su versión de más de 60 años", señaló.

Willis (63) repetira como el agente McClane mientras que aún se desconce quien los caracterizará en sus años de juventud.

McClane será dirigida por Len Wiseman, quien estuvo a cargo de Duro de Matar 4.0.

También mira: ¿Brad Pitt y Jennifer Aniston en escapada romántica con Shiloh?

La saga Duro de matar comenzó en 1988 y fue responsable de convertir a Bruce Willis en una de las estrellas más importantes de Hollywood.

En 1990 llegó la segunda parte y en 1995 la tercera. Cuando se consideraba que John McClane había finalizo su camino, en 2007 el personaje volvió en Live Free or Die Hard, la cuarta entrega de la saga;a aún así en 2013 se lanzó la quinta parte "A Good Day to Die Hard", que no obtuvo buenas críticas entre el público.