"Jumanji" destrona a "Frozen 2" tras cuatro semanas de reinado

Los Ángeles, EEUU.

Después de cuatro semanas de reinado de "Frozen 2", la salvaje "Jumanji: The Next Level", la última entrega de la popular franquicia, consiguió imponerse al clásico de Disney que pasa a la segunda posición de las cintas más vistas en Estados Unidos.

Ninguna otra película ha podido hacer frente a la fuerza de "Frozen 2", que sigue siendo uno de los filmes más vistos en los cines después de un mes en la cartelera, y de batir en su primer fin de semana el récord de la película de animación con mayor recaudación de la historia en su estreno mundial, cuando consiguió 350 millones de dólares.



En total, la continuación de las aventuras de Elsa y Anna acumulan más de 1.000 millones de dólares en todo el mundo, la sexta película de Disney que supera esa barrera este año después de “Aladdin”, “Toy Story 4” “Captain Marvel” “The Lion King” y “Avengers: Endgame".



Sin embargo, el trono de esta semana fue para "Jumanji: The Next Level", que se anotó 200 millones de dólares en su estreno mundial (60 millones en EEUU).



El popular Dwayne Johnson protagoniza este filme, en el que lo acompañan Karen Gillan, Awkwafina, Danny DeVito y Nick Jonas para echar otra partida al salvaje juego, en el que "las reglas han cambiado".

Star Wars

Por su parte, el misterio con toques de humor de "Knives Out" se colgó la medalla de bronce al recaudar 9 millones en su tercera semana en Estados Unidos.



Con Rian Johnson ("Star Wars: The Last Jedi", 2017) a los mandos de las operaciones, esta película, que rinde homenaje y parodia las historias de Agatha Christie, cuenta con uno de los elencos más brillantes del año en Hollywood: la cubana Ana de Armas, Chris Evans, Daniel Craig, Jamie Lee Curtis, Christopher Plummer, Michael Shannon, Toni Collette y Don Johnson.



Finalmente, el drama de Clint Eastwood, "Richard Jewell", se conformó con un discreto estreno en cuarta posición y 5 millones de dólares recaudados.



"Richard Jewell" narra los hechos por los que el agente del FBI que descubrió en 1996 el plan de atentado contra los Juegos Olímpicos de Atlanta y ayudó a evacuar el estadio, acabó considerado como el principal sospechoso hasta que se demostró su inocencia.